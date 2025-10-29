ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Μετάθεση ημερομηνιών β΄φάσης για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και νέες εξαιρέσεις

Παράλληλα διευρύνονται οι εξαιρέσεις της εφαρμογής, ύστερα από διαβούλευση με την επιχειρηματική κοινότητα. Το νέο χρονοδιάγραμμα για τη β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων,διαμορφώνεται ως εξής:
- Από 1/12/2025 έως και 30/4/2026: προαιρετικήδιαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμαmyDATA.
- Από 1/5/2026 και εφεξής: υποχρεωτική διαβίβασητων δεδομένων.
Υπενθυμίζεται ότι από 1/12/2025 ισχύει η υποχρέωση ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των δεδομένων της α’ φάσης, για όσεςεπιχειρήσεις δεν έχουν ήδη ενταχθεί.
Φάσεις εφαρμογής
- Α΄φάση: ψηφιακή έκδοση και διαβίβαση των σχετικών Τύπων Παραστατικών έναρξης της διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και η ενημέρωση του λήπτη.
- Β΄φάση: διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής, ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου,καθώς και λοιπές διαδικασίες της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης.
Εξαιρέσεις
Επεκτείνεται η εξαίρεση από την υπαγωγή στην υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής καισε συναλλαγές ομοειδείς με τις ήδη εξαιρούμενες.Ειδικότερα:
- Ανταλλακτικά & Δίκτυα: Στην εξαίρεση διακίνησηςανταλλακτικών παγίων για αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, προστίθενται και τα ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή δικτύων (όπως ύδρευσης και αποχέτευσης, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυο αυτοκινητοδρόμων).
- Ορυκτά & Κεραμικά: Στην εξαίρεση διακίνησης αυτούσιων εξορυσσόμενων ορυκτών προστίθενται τα βιομηχανικά ορυκτά, ενώ εντάσσονται και οι επιχειρήσεις παραγωγής κεραμικών τούβλων και κεραμιδίων.
- Εκπαίδευση: Στην εξαίρεση διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, προστίθεται η διανομή δωρεάν διδακτικών βιβλίων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Τύπος: Στην εξαίρεση διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών προς ταχυδρομείο και συνδρομητές,προστίθεται και η διακίνηση από και προς τους εφημεριδοπώλες.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις λιανικής που διακινούν προϊόντα μέσω ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών να καλύπτουν την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής τοποθετώντας σε εμφανές σημείο του δέματος την εκδοθείσα απόδειξη λιανικής.