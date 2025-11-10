Υπουργείο Ανάπτυξης: Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις €206 εκατ. ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή
Οικονομία
14:02 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 205,8 εκατομμυρίων ευρώ, δύο στη βιομηχανία και μια στον τουρισμό, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, την οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αφορούν:

1. «Έργο Olympus» της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – HOLCIM στο Μηλάκι Ευβοίας

Πρόκειται για εμβληματική επένδυση εξαιρετικής σημασίας ύψους 99 εκατ. ευρώ, που εισάγει στην Ελλάδα μία από τις πιο προηγμένες βιομηχανικές τεχνολογίες στον τομέα των δομικών υλικών στην Ευρώπη.

Το έργο αφορά τη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο τσιμέντου Μηλακίου, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών CO₂, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Με την εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμά καυσαέρια, επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης δευτερογενών καυσίμων, οι εκπομπές CO₂ θα μειωθούν κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην «πράσινη» μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας. Η επένδυση θα δημιουργήσει 20 νέες, υψηλής ειδίκευσης και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

2. Νέα μονάδα παραγωγής της ΝΕΟΤΕΧ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής

Αφορά εμβληματική επένδυση εξαιρετικής σημασίας για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προηγμένων μονωτικών και ρητινούχων υλικών στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μαγούλας, προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ, από τη ΝΕΟΤΕΧ, μια ελληνική εταιρεία με εξαγωγική παρουσία σε 70 χώρες και 4 ηπείρους.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης δομικών υλικών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας σε καινοτόμα προϊόντα στεγάνωσης, μόνωσης και προστασίας δαπέδων.

3. Τουριστική μονάδα της ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ στην Ιθάκη

Πρόκειται για στρατηγική επένδυση προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη θέση Φιλιατρό Ιθάκης, από τον Όμιλο Τσάκου. Περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων με 60 κλίνες, 50 βίλες, spa, εστιατόρια, προβλέποντας και τη δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκαταστάσης με υδατοδρόμιο. Η επένδυση θα δημιουργήσει 71 νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη. Στη συζήτηση για την τουριστική επένδυση μετείχε και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, με τις σημερινές εγκρίσεις, ο συνολικός αριθμός στρατηγικών επενδύσεων που εγκρίθηκαν τον τελευταίο χρόνο ανέρχεται σε 18, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στρατηγικών επενδύσεων όλα τα τελευταία χρόνια. Από αυτές, 9 αφορούν τη βιομηχανία, 7 τον τουρισμό, και 2 την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία.

