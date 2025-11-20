Στη Βουλή ο νέος Προϋπολογισμός: Οι στόχοι και τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος
Οικονομία
08:05 - 20 Νοε 2025

Γιώργος Αλεξάκης
Με τις δαπάνες για την Εθνική Άμυνα αυξάνονται καθώς τρέχουν και φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και μια σειρά μέτρων στήριξης των εισοδημάτων κατατίθεται στις 11 ο Προϋπολογισμός στη Βουλή.

Το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 καταθέτει στις 11 το πρωί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, και δη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Αθανάσιος Πετραλιάς. Στη συνέχεια, ηγεσία του ΥΠΕΘΟ θα παρουσιάσει τα βασικά σημεία και τους πολιτικούς άξονες του νέου προϋπολογισμού, που εστιάζουν σε μια σειρά από ενισχύσεις του εισοδήματος των νέων, των πολυμελών οικογενειών, αλλά και των μισθωτών μέσα από αι η μείωση των φορολογικών βαρών μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ήδη, τα βασικά σημεία αναμένεται να είναι ταυτόσημα με αυτά που περιείχε το προσχέδιο Προϋπολογισμού το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα ο Προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται να περιγράψει τους εξής στόχους:

  • Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%, έναντι πρόβλεψης 2,1% που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές προβλέψεις της
  • Πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,8% του ΑΕΠ για το 2026.
  • Περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος, διαμορφούμενο σε 137,6% το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.
  • Μείωση της ανεργίας: το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 8,6% το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.
  • Οριακή μείωση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα η αρχική πρόβλεψη για πληθωρισμό 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026 αναμένεται να αναθεωρηθεί επί τα βελτίω, όπως και η εκτίμηση για τον εναρμονισμένο δείκτη. Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα 64 δολάρια το βαρέλι, χαμηλότερη από τα 67,7 δολάρια φέτος.

Μέτρα στήριξης

Στο μεταξύ, με δεδομένη την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, λόγω ακρίβειας, το ΥΠΕΘΟ αναμένεται να προτάξει τις μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών, οι οποίες για το 2026 ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

  • αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες

Η μεταρρύθμιση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους με κόστος 1,2 δισ. ευρώ για το 2026, με μέτρα όπως:

  • μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.
  • ειδικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, με τον φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ να μηδενίζεται για οικογένειες με 4+ παιδιά.
  • μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών.
  • Παράλληλα ο Προϋπολογισμός φέρνει μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά μέσο όρο 30%.
