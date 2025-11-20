Η «αθόρυβη δύναμη» της ελληνικής αγοράς: H Γενιά Χ καθορίζει τις καταναλωτικές τάσεις της επόμενης πενταετίας
Οικονομία
17:20 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Γενιά Χ (45-60 ετών), αν και διακριτική, αποτελεί τον πυρήνα της κατανάλωσης στην Ελλάδα. Η γενιά που αποτελεί «γέφυρα» ανάμεσα στους boomers και τους Millennials με την εμπειρία που διαθέτει και τις συνειδητές επιλογές, παραμένει η μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη καθορίζοντας τις τάσεις της αγοράς. 

Σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τους Millennials και τη Γενιά Z, μια ηλικιακή ομάδα με λιγότερο θόρυβο, αλλά με τεράστια επιρροή, συνεχίζει να κατευθύνει τη μισή σχεδόν οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Η Γενιά Χ, 45 έως 60 ετών, αποτελεί το πιο σταθερό και αξιόπιστο κομμάτι της εγχώριας κατανάλωσης, διαμορφώνοντας αγορές, προτιμήσεις και τάσεις.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της NielsenIQ και του World Data Lab, τα μέλη αυτής της γενιάς ευθύνονται για το 25% της συνολικής κατανάλωσης στην Ελλάδα, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον διεθνή μέσο όρο. Και η δυναμική τους, όπως όλα δείχνουν, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Αυξανόμενη κατανάλωση σε τρεις κρίσιμους τομείς

Η μελέτη προβλέπει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία οι δαπάνες της Γενιάς Χ θα αυξηθούν με σταθερό ρυθμό σε κατηγορίες που παραδοσιακά λειτουργούν ως «βαρόμετρα» της αγοράς:

  • Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά
  • Προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας
  • Αλκοολούχα ποτά και κοινωνικές δραστηριότητες

Η τάση αυτή αντανακλά τόσο την οικονομική τους σταθερότητα όσο και τον διπλό ρόλο που συχνά καλούνται να παίξουν: στήριξη των παιδιών, αλλά και των γονιών τους.

Καταναλωτές με στρατηγική, όχι με παρορμητισμό

Η Γενιά Χ δεν ξοδεύει τυχαία. Οι 45άρηδες και 50άρηδες έχουν μάθει να αξιολογούν τις επιλογές τους, αναζητώντας προϊόντα που προσφέρουν πραγματική αξία. Η έρευνα δείχνει πως μόλις το 30% δηλώνει ιδιαίτερη προτίμηση σε γνωστές μάρκες, ενώ το 40% επιλέγει με κριτήριο αποκλειστικά τις ανάγκες του.

Η συμπεριφορά αυτή διαμορφώνει μια αγορά όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λογική τιμολόγηση έχουν μεγαλύτερη σημασία από το λογότυπο στη συσκευασία.

«Η Γενιά Χ παραμένει ένας σταθερός πυλώνας για την ελληνική οικονομία», τονίζει ο Βάιος Δημοράγκας, διευθύνων σύμβουλος της NIQ για Ελλάδα και Βουλγαρία, επισημαίνοντας τη συμβολή της τόσο στην κατανάλωση όσο και στις οικογενειακές αποφάσεις.

Ψηφιακά ώριμοι και απαιτητικοί

Παρότι δεν μεγάλωσαν στην εποχή των social media, οι εκπρόσωποι της Γενιάς Χ έχουν πλέον ενσωματώσει πλήρως τις ψηφιακές συνήθειες στην καθημερινότητά τους. Αγοράζουν online, συγκρίνουν τιμές, διαβάζουν κριτικές και δεν επηρεάζονται εύκολα από εντυπωσιασμούς ή viral τάσεις. Αυτό τους καθιστά ένα εξαιρετικά απαιτητικό κοινό: ένα κοινό που θέλει διαφάνεια, συνέπεια και πραγματική αξία.

Για τις επιχειρήσεις, η Γενιά Χ αποτελεί στόχο με ξεχωριστό βάρος: σταθερό εισόδημα, ώριμα κριτήρια, επιρροή στις οικογενειακές αγορές και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης σε ποιοτικά brands.

Αν κάποιος κινεί σήμερα την ελληνική αγορά, δεν είναι μόνο οι νεότερες ηλικίες με την έντονη παρουσία στα social media. Είναι και οι 45-60 ετών που, χωρίς φανφάρες και hashtags, συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Και όπως όλα δείχνουν, ο ρόλος τους στην ελληνική αγορά δεν θα μειωθεί σύντομα. Αντιθέτως, πρόκειται να γίνει ακόμη πιο καθοριστικός στα επόμενα χρόνια.

