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Παπαθανάσης: 2,39 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση κοινωνικών δομών στους Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, μέσω ΔΑΜ
Οικονομία
10:15 - 24 Νοε 2025

Παπαθανάσης: 2,39 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση κοινωνικών δομών στους Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, μέσω ΔΑΜ

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Στο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 εντάσσεται η αναβάθμιση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στους δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η συγκεκριμένη Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 2.391.335,87 ευρώ, έρχεται να ενισχύσει τις ευρύτερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης με στόχο την κοινωνική συνοχή, την καταπολέμηση της φτώχιας και των διακρίσεων, αλλά και την συνολική κοινωνική διάσταση του Προγράμματος ΔΑΜ.

Ειδικότερα, με χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, ενισχύεται η δυναμικότητα, η λειτουργικότητα και η προσβασιμότητα 40 κοινωνικών δομών και υπηρεσιών πρόνοιας στους συγκεκριμένους τέσσερις δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προμήθεια σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ειδών πρώτης ανάγκης, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού, αλλά και δράσεις ενημέρωσης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τις νέες δυνατότητες και τις υπηρεσίες που τους αφορούν. Η έμφαση δίνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, αλλά και γενικότερα των ευάλωτων πολίτων, που επλήγησαν περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, επιδιώκεται η διεύρυνση του πλαισίου υποστήριξης των ωφελούμενων, με στόχο την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αλλά και η ενδυνάμωση- αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προμήθεια: λεωφορείου ΑμΕΑ & πολυμορφικών μεταφορικών μέσων. Εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού Βρεφονηπιακών, Παιδικών Σταθμών και άλλων δομών. Εξοπλισμού ψυχαγωγίας – άθλησης, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας. Εξοπλισμού αποθήκευσης Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Εξοπλισμού εστίασης των κοινωνικών δομών. Εξοπλισμού Πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού.

Σημειώνεται ότι οι δομές αυτές, σήμερα, εξυπηρετούν σε ετήσια βάση, ως μοναδικούς ωφελούμενους, περισσότερους από 2038 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 336 παιδιά, 1500 ηλικιωμένους, ΑμεΑ και γυναίκες θύματα βίας. Με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιπλέον των υφιστάμενων ωφελούμενων, αναμένεται να εξυπηρετηθούν ετησίως 462 άτομα, μέσω εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, και να υποστηριχθούν άμεσα 232 χρήστες στις νέες αναβαθμισμένες δομές.

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