Κυβερνητικό «σπριντ» για να προλάβει μπλόκα και εορταστική ακρίβεια

Με τη μάχη του προϋπολογισμού να ξεκινά την Πέμπτη (27/11), τα τρακτέρ να «ζεσταίνουν» μηχανές για «εορταστικά» μπλόκα αλλά και με την ακρίβεια να αποτελεί το κορυφαίο ζήτημα που υποσκάπτει τα «πολιτικά» θεμέλια της ΝΔ, η κυβέρνηση αρχίζει ένα «μπαράζ» θετικής ρητορικής για να προλάβει νέο κύκλο φθοράς και να συντηρήσει το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις.

Έτσι, στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός προέταξε ότι επισπεύδεται η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

«Η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν», είπε ο Κυριάκος Μητοστάκης.

Σειρά θα πάρουν οι ενοικιαστές (με την επιστροφή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ενός ενοικίου) πριν σηκώσει αυλαία το κυρίως μενού της φορολογικής μεταρρύθμισης, η εφαρμογή του οποίου από την 1η Ιανουαρίου θα ενισχύσει, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το διαθέσιμο εισόδημα τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων συμπολιτών.

Συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, του περασμένου Σαββάτου, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

«Χιλιάδες πολίτες – συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους», ανέφερε το ΥΠΕΘΟ.

Στην «αγορά» 2,5 δισεκ. ευρώ

Όπως αναφέρεται, «οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά», ανέφερε το ΥΠΕΘΟ.

Μέρισμα ανάπτυξης

Να σημειωθεί πως ο πρωθυπουργός προσπαθεί, με τις αναφορές του αυτές, να κάνει «κοινωνούς» της ανάπτυξης που καταγράφεται τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν, μεν, ένα «πάρτι» εκατομμυρίων, αλλά να αισθάνονται ότι απέχουν από αυτό. Έτσι, ο Πρωθυπουργός, επισήμανε ότι αυτά είναι μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2026. Έκανε λόγο για έναν προϋπολογισμό με εθνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, που ενισχύει το εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών.

«Η πρόβλεψή μας είναι ότι και το 2026 θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη 2,4% -σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη για την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του χρέους», δήλωσε επίσης και πρόσθεσε: «Περισσότερα, σε λίγες μέρες!»

Στέγαση

Ο Πρωθυπουργός εστίασε στα θέματα της στέγης. Όπως είπε, στο μήνυμά του, το 2026 θα έρθει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται. Μάλιστα για πρώτη φορά οι ανακαινίσεις κατοικιών θα χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν. όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμα του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Χαρακτηριστικά τόνισε, ότι «επόμενο θέμα, το στεγαστικό. Δίνουμε παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 στην προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” (αντί για 31 Δεκεμβρίου που ήταν αρχικά) και αντίστοιχα η προθεσμία εκταμίευσης επεκτείνεται ως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ταυτόχρονα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια (πλέον στις 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια και 5.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί), ώστε να καλυφθούν ακόμη περισσότεροι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, αλλαγή που ευνοεί άγαμους, ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες.

Το πρόγραμμα έχει ήδη φτάσει στο 65% της απορρόφησης, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν δεσμευτεί και συνολικά, μαζί με το «Σπίτι μου 1», περίπου 18.000 νοικοκυριά να έχουν αποκτήσει κατοικία. Για να αυξηθεί και η διαθεσιμότητα κατάλληλων κατοικιών στην αγορά, έρχεται και το νέο πρόγραμμα “Ανακαινίζω”, που θα ενεργοποιηθεί από το νέο έτος και θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται, με στόχο την αύξηση της προσφοράς πρώτης κατοικίας. Για πρώτη φορά οι ανακαινίσεις κατοικιών θα χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν. Αλλά περισσότερα γι’ αυτό, από το νέο έτος», τόνισε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός.

Πριν λίγες μέρες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio τόνισε ότι τον Απρίλιο-Μάιο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα ανακαίνισης σπιτιών με ενεργειακή αναβάθμιση περίπου στο 20%. Μέχρι σήμερα οι ενεργειακές αναβαθμίσεις έπρεπε να είναι 100%. Και στη συνέχεια το υπόλοιπο περίπου 70% με 80% θα μπορεί να είναι ανακαίνιση γενική. Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος συζητείται να ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ αλλά ακόμη δεν έχει «κλειδώσει».

Αγρότες

Στο μέτωπο των αγροτών, όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη με τις αγροτικές ζώνες να είναι “νεκρές οικονομικά” λόγω της μη καταβολής των επιδοτήσεων, δόθηκε ένα πρώτο σήμα, με την πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων 46 εκατ. (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες. Παράλληλα γίνεται λόγος για τριπλή στήριξη στους κτηνοτρόφους για απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου, εισοδήματος και κόστος ζωοτροφών

«Στόχος είναι, έως το τέλος της εβδομάδας με αρχές της επόμενης να καταβληθεί η βασική ενίσχυση στους αγρότες και κτηνοτρόφους.Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν επίσης προγράμματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ.

«Πριν από μερικές μέρες εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης ως προς τις πληρωμές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αρκετοί το αμφισβητούσαν.Είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά μαζί φυσικά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο έπρεπε να περάσουμε πολλούς σκοπέλους και υφάλους μέχρι να φτάσουμε μέχρι εδώ. Φτάσαμε, και ήδη έχουν ξεκινήσει πληρωμές για διάφορα μικρότερα προγράμματα, αυτήν την εβδομάδα καταβλήθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν πάνω από 80 χιλιάδες αγρότες».

Όπως είπε, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι φέτος θα εφαρμοστεί ένα μεταβατικό υβριδικό σύστημα. «Ως προς τους γεωργούς θα στηριχθούμε στις δηλώσεις στην εφορία και συγκεκριμένα στο ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ από το κτηματολόγιο. Ως προς τους κτηνοτρόφους θα στηριχθούμε σε στοιχεία από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα ή από το MYDATA για το γάλα και το κρέας που παρέδωσαν και τις ζωοτροφές που αγόρασαν.Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για να υπάρχει μια αξιόπιστη βάση. Όσοι έχουν δηλώσει ιδιωτικούς βοσκοτόπους, θα πάρουν την ενίσχυση που αντιστοιχεί. Και για όσους έχουν δηλώσει δημόσιους βοσκοτόπους, φεύγουμε από την τεχνική λύση, η οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ και πάμε στους όμορους νομούς», ανέφερε. «Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χρήματα που θα περισσέψουν επειδή υπήρχαν «πανωγραψίματα», να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα η χώρα, θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι έντιμοι αγρότες κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό πρόσημο το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι», ανέφερε.

Από το 2026, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα εφαρμοστεί ένα σύστημα απολύτως σύγχρονο και αξιόπιστο, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα πάμε με τη λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση, δηλαδή επιδοτήσεις που είναι συνδεδεμένες με το ύψος της παραγωγής, με τα οικολογικά σχήματα και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και όσα χρήματα περισσέψουν από αυτές τις πληρωμές λόγω της αναδιάρθρωσης του συστήματος θα τα δώσουμε στους έντιμους παραγωγούς».

Σε σχέση με τη ευλογιά ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην στήριξη των κτηνοτρόφων σε τρία επίπεδα. «Πρώτον, προτεραιοποιούμε τις αποζημιώσεις για τα ζώα τα οποία υποχρεώθηκαν να θανατώσουν, οι οποίες φτάνουν μέχρι και 250 ευρώ το κεφάλι ανάλογα με το είδος του ζώου. Δεύτερον, έχουν δοθεί αποζημιώσεις για αυξημένο κόστος των ζωοτροφών. Τρίτον, αυτή την εβδομάδα, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξειδικευθούν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για πρόσθετα μέτρα σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος που έχουν οι κτηνοτρόφοι μας από την θανάτωση των ζώων. Δηλαδή στήριξη για την απώλεια εισοδήματος που θα έχουν για ένα έτος, μέχρι να ξαναδημιουργήσουν το κοπάδι τους».

Πυρά της αντιπολίτευσης

«Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική, λέξη άγνωστη για τον ίδιον και την κυβέρνηση», σχολιάζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την ώρα που κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός σήμερα παρουσίασε ως επιτυχία την παράταση κατά πέντε μήνες του προγράμματος "Σπίτι Μου 2", ενώ η αποτυχία απορρόφησης του 35% των κονδυλίων λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος που προκάλεσε εκτίναξη των τιμών, είναι ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης στο στεγαστικό έχει οδηγήσει σε αύξηση της ακρίβειας, ενώ τονίζεται η απουσία θεσμού κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ζητείται κατάργηση της Golden Visa και περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων ως μέτρα αντιμετώπισης του ζητήματος.