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ΧΑ: «Στοίχημα» για τη διατήρηση του ανοδικού momentum η υπέρβαση των 2065 μονάδων
Αναλύσεις
09:59 - 24 Νοε 2025

ΧΑ: «Στοίχημα» για τη διατήρηση του ανοδικού momentum η υπέρβαση των 2065 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,26% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2061,69 μονάδες (στο +0,11% ο ΓΔ & στο -0,23% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +40,28% ο ΓΔ & στο +79,67% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 203,3 εκ. ευρώ.  

Οι αψιμαχίες μεταξύ πωλητών και αγοραστών οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος σε συγχρονισμό με τις διεθνείς αγορές και στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2026 μονάδων λίγο μετά το ξεκίνημα της συνεδρίασης.

Όμως, στη συνέχεια η αντίδραση οδήγησε σε ανοδική κίνηση του ΓΔ για να φτάσει στο φινάλε σε θετικό έδαφος και στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,338% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με νευρικότητα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε αμετάβλητος με την Εθνική (+0,35%) να καταγράφει κέρδη. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,77%), το ΔΑΑ (+2,51%), η Cenergy (+0,79%), το Jumbo (+1,31%), η Βιοχάλκο (+1,59%), ο ΟΛΠ (+3,50%), η Βιοχάλκο (+1,59%), ο Ελλάκτωρ (+1%) και η Quest (+3,02%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Κύπρου (-0,99%), η Aegean (- 0,59%) και η ΜΟΗ (-0,35%). Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν.

Σήμερα, διεξάγεται το συνέδριο των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τη συμμετοχή 19 εταιρειών, ενώ στη λήξη της συνεδρίασης διενεργείται το rebalancing λόγω των αναδιαρθρώσεων το δείκτη MSCI (έξοδος της Metlen από τον MSCI Standard Greece & είσοδος των Βιοχάλκο και Cenergy στο MSCI Small Cap). EXAE (σήμερα) και Φουρλής-ΟΠΑΠ την Τρίτη ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 9μηνου.

Η υπέρβαση των 2065 μονάδων του ΓΔ αποτελεί – κατά την Κύκλος Χρηματιστηριακή – τον άμεσο στόχο για τη διατήρηση του ανοδικού momentum.

Επιχειρηματικά νέα

Alpha Bank: η Jefferies προχωρά σε νέα επικαιροποίηση της ανάλυσής της για την τράπεζα ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 4,15 ευρώ από 4,10 ευρώ και επαναβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά».

Πασχαλάκης Παν. CEO Q& R: στόχος μας είναι το 2027 το 50% των εσόδων μας να προέρχεται από δουλειές του ιδιωτικού τομέα και επίσης το 50% να αφορά εργασίες στο εξωτερικό», στην αγορά των εφαρμογών ERP, την κυβερνοασφάλεια και την ΤΝ. Στο Παρίσι στις 29 Νοεμβρίου για το roadshow της Πειραιώς.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ, 9μηνο: τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 2.874,9 εκ, +28,7%., η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) ενισχύθηκε κατά 66,2% φθάνοντας τα € 463,9 εκ. (57% από τις παραχωρήσεις), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων διαμορφώθηκαν σε € 106,6 εκ, +11%. Συνολικό ανεκτέλεστο με τα προς υπογραφή έργα στα €9,2 δις.

Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 73% στα €25,9 εκ. και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 65% στα €35,9 εκ. Στα €629,7 εκ. το σύνολο των επενδύσεων (+26,5%). Στα €2.07 /μετχ. το NAV με discount 34,7%.

ΟΔΔΗX: Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού €500 εκ., λήξεως 29 Μαΐου 2026.

ΕΛΣΤΑΤ: Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.909.855 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 10:40
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