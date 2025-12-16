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Προϋπολογισμός 2026: Οι αριθμητικοί στόχοι που παρουσίασε ο Πιερρακάκης
Οικονομία
20:08 - 16 Δεκ 2025

Προϋπολογισμός 2026: Οι αριθμητικοί στόχοι που παρουσίασε ο Πιερρακάκης

Reporter.gr Newsroom
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«Σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός μιας χώρας που, μετά από δεκαπέντε χρόνια αρχικά δοκιμασιών και έπειτα ανάκαμψης, αποκτά ξανά το δικαίωμα -και την υποχρέωση – να σκέφτεται σε όρους εποχής» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026.

Στην ομιλία του παρουσίασε, μεταξύ άλλων και τους βασικούς στόχους του προϋπολογισμού, που ασφαλώς έχουν τη σημασία τους:

  • Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέα μέτρα και παροχές ύψους 1,76 δισ. ευρώ, καθώς και μόνιμες παροχές 1,14 δισ. ευρώ
  • Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει στο 8,6% το 2026
  • Ο προϋπολογισμός προβλέπει τη μεγαλύτερη μείωση φορολογικών συντελεστών στη Μεταπολίτευση, με συνολικό κόστος 2,9 δισ. ευρώ για το 2026
  • Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026, με στόχο την περαιτέρω μείωση και εξοικονόμηση πόρων από την αποπληρωμή του.

Επίσης, σύμφωνα με τον υπουργό, οι επενδύσεις καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, με ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΟ, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής.

Πρόσθεσε ακόμα ότι την περίοδο 2026–2029, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών θα επιβραδυνθεί σημαντικά.

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