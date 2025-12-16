Καλαφάτης: Στηρίζουμε στρατηγικές συνεργασίες που προάγουν την παραγωγή γνώσης και αμυντικής καινοτομίας

«Το πρωτόκολλο που σήμερα υπογράφεται δεν είναι απλώς μια θεσμική πρωτοβουλία. Αφορά μια στρατηγική και ουσιαστική συνεργασία που προάγει την παραγωγή γνώσης και αμυντικής καινοτομίας. H επένδυση στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ Α.Ε.) η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ, στο Θησείο.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: «Δύο σημαντικοί ερευνητικοί φορείς συνεργάζονται για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και τη σύνδεση επιστημονικών αποτελεσμάτων με την επιχειρηματικότητα. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη συμπράξεων στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και διττής χρήσης τεχνολογίας, η εξωστρέφεια και η διοργάνωση δράσεων καινοτομίας, η αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος αλλά και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας με προώθηση καινοτόμων ελληνικών προτάσεων».

Χαιρετίζοντας τη σημερινή πρωτοβουλία ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι: «Μόνο με επένδυση στη νέα γνώση, τη συνέργεια της Επιστήμης με την πραγματική οικονομία μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας, να σχεδιάζουμε λύσεις με βάση τεκμηριωμένα δεδομένα, να δίνουμε στήριξη στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, να κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη παντού και για όλους. Γιατί καμία έρευνα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις».

«Τον στόχο αυτό κάνουμε πράξη σήμερα εδώ», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «μέσα από μια ουσιαστική πρωτοβουλία που συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δύο σημαντικών ερευνητικών φορέων της Χώρας μας: Του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του αρχαιότερου ερευνητικού κέντρου της χώρας μας και ενός από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της ΝΑ Ευρώπης με σημαντική συμβολή στην καινοτόμο έρευνα σε πολλούς τομείς και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας το οποίο εργάζεται για την υποστήριξη και ανάπτυξη του εθνικού δυναμικού της αμυντικής καινοτομίας». Όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: «O τομέας της Αμυντικής Τεχνολογίας (Defense Tech) αρχίζει να αναδεικνύεται ως νέος ανεξάρτητος και ανερχόμενος κλάδος στο οικοσύστημα της χώρας μας, όπως απέδειξε η φετινή Έκθεση Innovation Pulse του Found.ation, η οποία χαρτογραφεί το ελληνικό οικοσύστημα startups και καινοτομίας».

«Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζουμε ενεργά τέτοιες συνεργασίες που προωθούν στην πράξη τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, τη βιομηχανία και την κοινωνία που αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Δρ. Σπυρίδων Βασιλάκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ Α.Ε.), Παντελής Τζωρτζάκης.