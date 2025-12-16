Μητσοτάκης: Έξι νέα μέτρα για το στεγαστικό – Δύο ενοίκια επιστροφή σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

Τη σημασία της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup υπογράμμισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του Προϋπολογισμού, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο στεγαστικό, προαναγγέλλοντας τη λήψη νέων μέτρων, καθώς επίσης και στο αγροτικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει τις θυσίες της κοινωνίας που κατάφερε να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία εξαετή πολιτική με σχέδιο, δουλειά και αποτέλεσμα, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «διεθνή σφραγίδα» στην «αξιοπιστία» των κυβερνητικών επιλογών.

Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού

Αναφερόμενος στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προβλέπει:

ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ήτοι διπλάσιο της Ευρωζώνης

παρεμβάσεις ύψους 3 δισ. για την ενίσχυση του εισοδήματος πολιτών

την ταχύτερη απομείωση του δημοσίου χρέους μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ με το χρέος να μειώνεται για πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ

ανεργία που περιορίζεται στα προ του 2008 επίπεδα

πληθωρισμό στο 2,2% και αυξήσεις που «θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής».

ρυθμό αύξησης των επενδύσεων κατά 10,2% με ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 2 δισ. ευρώ.

«Και όλα αυτά», σχολίασε ο πρωθυπουργός «χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες».

Έξι παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε έξι επιπλέον μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού· ενός κορυφαίου αυτού κοινωνικού προβλήματος που ταλαιπωρεί πολλά νοικοκυριά.

Ειδικότερα:

1. «Γενναίο» πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης: 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2.⁠ ⁠Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3.⁠ ⁠Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4.⁠ ⁠Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5.⁠ ⁠Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6.⁠ ⁠Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση: Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Δάνεια σε ελβετικο φράγκο: Μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε την επικείμενη παρέμβαση για τις δανειακές συμβάσεις με ελβετικό φράγκο. Όπως είπε, με στόχο την ανακούφιση των δανειοληπτών, τα δάνεια αυτά θα μετατραπούν σε ευρώ και θα προβλέπεται «κούρεμα» έως και 50%, ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια του δανειολήπτη.

«Σύντομα θα έρθει στη Βουλή διάταξη σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών θα μετατρέπονται σε ευρώ, με χαμηλό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα και επιμήκυνση του χρέους», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η κυβερνητική ρύθμιση εδώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία συζήτηση για την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στο αγροτικό και στα αιτήματα του κλάδου εν μέσω μπλόκων και κινητοποήσεων, ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει συζήτηση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί τη βάση της μεταρρύθμισης για τον πρωτογενή τομέα.

Πρόταση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα

Σχετικά με την Εξεταστική, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα. Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής».

Ψήφιση Προϋπολογισμού 2026

Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού ακολούθησε η ψήφιση του Προϋπολογισμού, ο οποίος - μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία - κυρώθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 136 «κατά» επί συνόλου 295 ψηφισάντων.