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Ελλάδα: Μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στις συναλλαγές στην ΕΕ το 2024
Οικονομία
13:21 - 17 Δεκ 2025

Ελλάδα: Μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στις συναλλαγές στην ΕΕ το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024 όσον αφορά τα περιστατικά και την αξία απατηλών συναλλαγών σε μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις, κάρτες πληρωμών και αναλήψεις μετρητών, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι απάτες με ηλεκτρονικό χρήμα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες), όπου το ποσοστό ήταν υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ωστόσο η αξία των απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλή, μόλις 265.648 ευρώ σε σύνολο 101,94 εκατ. ευρώ στην ΕΕ. Πηγές της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών τονίζουν ότι η χώρα συνεχίζει να διακρίνεται για την ασφάλεια των πληρωμών σε όλα τα μέσα.

Μεταφορές πίστωσης

Στις μεταφορές πίστωσης, τα ποσοστά απάτης στην Ελλάδα ήταν 0,001%, ίδιο με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η αξία των απατηλών συναλλαγών έφτασε τα 12,168 εκατ. ευρώ σε σύνολο 2,52 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 5.032 (0,001%), έναντι 1.164.217 (0,002%) στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά αξίας σημειώθηκαν στη Σλοβενία (0,006%) και σε πλήθος στη Λιθουανία (0,015%).

Άμεσες χρεώσεις

Στις άμεσες χρεώσεις, η Ελλάδα κατέγραψε μηδενικά ποσοστά απάτης, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 0,001%, με συνολική αξία 112,1 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών ήταν 73.935 στην ΕΕ και μηδέν στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις 13 χώρες με μηδενικά ποσοστά συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (περισσότερες από 52.000 συναλλαγές) και στη Γερμανία σε αξία (72,2 εκατ. ευρώ).

Κάρτες πληρωμών

Το ποσοστό απατηλών συναλλαγών με κάρτες στην Ελλάδα ήταν 0,017%, σχεδόν στο μισό του μέσου όρου της ΕΕ (0,033%). Η αξία τους ανήλθε σε 11,33 εκατ. ευρώ έναντι 1,294 δισ. ευρώ στην ΕΕ, ενώ το πλήθος τους ήταν 211.974 (0,009%) στην Ελλάδα έναντι 17.059.163 (0,015%) στην ΕΕ. Στη Γαλλία καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά σε πλήθος (7,1 εκατ. συναλλαγές) και αξία (484 εκατ. ευρώ).

Αναλήψεις μετρητών

Στις αναλήψεις μετρητών, τα ποσοστά απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα (0,003%) ήταν περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (0,010%). Η αξία τους έφτασε τα 1,13 εκατ. ευρώ (135,74 εκατ. ευρώ στην ΕΕ), ενώ το πλήθος των συναλλαγών ήταν 2.363 (0,002%) στην Ελλάδα και 373.554 (0,005%) στην ΕΕ. Η Δανία σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά αξίας (0,070%) και η Γαλλία σε πλήθος (0,012%).

Ηλεκτρονικό χρήμα

Στις συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα, το ποσοστό απάτης στην Ελλάδα ήταν 0,055% έναντι 0,018% στην ΕΕ. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 265.648 ευρώ (101,94 εκατ. ευρώ στην ΕΕ) και το πλήθος τους σε 8.509 έναντι 968.945 στην ΕΕ. Το Λουξεμβούργο κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία (45,3 εκατ. ευρώ ή 0,08%), ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό σε πλήθος (0,028%).

Συνολική εικόνα στην ΕΕ

Η συνολική αξία της απάτης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αυξήθηκε σε 4,2 δισ. ευρώ το 2024 από 3,5 δισ. ευρώ το 2023 και 3,4 δισ. ευρώ το 2022. Παρά την αύξηση της αξίας, το ποσοστό απάτης παρέμεινε σταθερό, περίπου 0,02% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Η εφαρμογή της υποχρέωσης ισχυρής επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη (SCA) από το 2020 συνέβαλε στη μείωση των επιπέδων απάτης στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, συνεχίζει να κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο ασφαλείς χώρες της ΕΕ όσον αφορά τις ηλεκτρονικές και μη συναλλαγές πληρωμών, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά απατηλών συναλλαγών σε όλες τις κατηγορίες πλην του ηλεκτρονικού χρήματος, όπου όμως η οικονομική επίπτωση παραμένει αμελητέα.

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