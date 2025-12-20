e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

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Τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, θα καταβληθούν 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των οργανισμών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026, στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021, στις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων), από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: