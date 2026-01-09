Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού Α.Ε.Ι. μέσω ΕΣΠΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκαν νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικής δαπάνης 1.560.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», δύο επιπλέον πράξεις με τίτλο: «Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.560.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 1.040.000 ευρώ, και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με προϋπολογισμό 520.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των υπηρεσιών των λειτουργικών μονάδων των Πανεπιστημίων και πιο συγκεκριμένα:

τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας,

τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού,

το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και

τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο Πρόγραμμα είχαν ήδη ενταχθεί 16 Α.Ε.Ι. και η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας».