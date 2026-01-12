Αντόνιο Κόστα, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Κυριάκος Πιερρακάκης... έκλεισαν θέση στο Φόρουμ των Δελφών

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To Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά από την Τετάρτη έως το Σάββατο, 22-25 Απριλίου 2026 και ήδη έχουν αρχίσει να ανακοινώνονται τα ονόματα των ομιλητών.

Στόχος του Φόρουμ είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των σημερινών προκλήσεων και των λύσεων του αύριο».

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα πως το Φόρουμ στήνεται σε συνεργασία με περισσότερες από 30 διεθνείς δεξαμενές σκέψης και ιδρύματα ως Συνεργάτες Προγραμματισμού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση κρίσιμων τμημάτων της Ατζέντας.

Φέτος, οι ομιλητές θα ξεπεράσουν τους 250 από 35 χώρες.

Ήδη έγινε γνωστό πως στο Φόρουμ θα μιλήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αλλά και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Θέση επίσης έχει ήδη κρατηθεί και για τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.