Eurogroup: Πρώτη συνεδρίαση Πιερρακάκη εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ

Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία πραγματοποιείται σήμερα η συνεδρίαση του Eurogroup, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του οργάνου.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης, που από την Ελλάδα, θα εκπροσωπεί τη χώρα μας ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, αποτελεί η επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, παρουσία του Βούλγαρου υπουργού Οικονομικών και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης οι Συστάσεις Οικονομικής Πολιτικής για την περίοδο 2026–2027, όπως αποτυπώνονται στην πρόσφατη έκθεση των ευρωπαϊκών θεσμών. Βασική προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για στρατηγικές επενδύσεις, κυρίως στους τομείς της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας.

Αυτές οι συστάσεις του 2026 επικεντρώνονται στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, δημιουργώντας παράλληλα χώρο για βασικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, παράλληλα με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών και την ολοκλήρωση των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι συστάσεις υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της βιομηχανίας, την καθαρή ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση, την οικονομική ασφάλεια και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων σε όλες τις αλυσίδες αξίας, τονίζοντας τη σημασία της άρσης των εμποδίων στην Ενιαία Αγορά, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης των κανονισμών.

Οι συστάσεις ζητούν την ενίσχυση των αγορών εργασίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της βελτίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, της αύξησης της συμμετοχής, της υποστήριξης της ποιότητας της εργασίας και της αντιμετώπισης της φτώχειας και της προσιτής τιμής της στέγασης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αύξηση των μισθών παραμένει ευθυγραμμισμένη με την παραγωγικότητα.

Τέλος, προωθούν τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και υπογραμμίζουν την ανάγκη προώθησης του ψηφιακού ευρώ, της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ και της παρακολούθησης των μακροοικονομικών κινδύνων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsffj23kksx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι Συστάσεις

Αναλυτικά, στη βάση του κειμένου της Κομισιόν γίνεται λόγος για την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών και στην επιτάχυνση της υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μοχλό στήριξης των οικονομιών της ευρωζώνης. Παράλληλα, οι υπουργοί καλούνται να ενισχύσουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, την καθαρή ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση.

Η έκθεση Συστάσεων υπογραμμίζει, ακόμη, την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ και περιορισμού των στρατηγικών εξαρτήσεων στις αλυσίδες αξίας, με βασικά εργαλεία την άρση των εμποδίων στην Ενιαία Αγορά και την απλοποίηση των κανονιστικών πλαισίων.

Στο πεδίο της απασχόλησης, οι Συστάσεις επικεντρώνονται στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και στη στήριξη της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, τίθεται ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση της φτώχειας και της στεγαστικής κρίσης, με σαφή αναφορά ότι οι μισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα.

Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης καταλαμβάνει και η ενημέρωση από τη G7, την οποία θα παρουσιάσει ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, το Eurogroup εξετάζει την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έξι υποψηφιότητες βρίσκονται στο τραπέζι, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, ο Φινλανδός Όλι Ρεν, καθώς και οι κεντρικοί τραπεζίτες Λετονίας, Εσθονίας και Κροατίας. Η τελική απόφαση απαιτεί πλειοψηφία 16 από τις 21 χώρες της ευρωζώνης.