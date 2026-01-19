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Συνάντηση Τσαβδαρίδη - Θεοδωρόπουλου (ΣΒΑΠ): Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Οικονομία
14:59 - 19 Ιαν 2026

Συνάντηση Τσαβδαρίδη - Θεοδωρόπουλου (ΣΒΑΠ): Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), κ. Σταύρο Θεοδωρόπουλο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα της Αττικής, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού επιχειρήσεων τρίτων χωρών και στην ανάδειξη της αυθεντικότητας της ευρωπαϊκής και ελληνικής παραγωγής. Κοινός στόχος παραμένει η ενίσχυση της ταυτότητας των παραγόμενων προϊόντων, ώστε οι βιομηχανικές μονάδες της Αττικής και του Πειραιά να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, στη θωράκιση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, διαβεβαιώνοντας πως η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και επεξεργάζεται στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την έμπρακτη προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 15:07
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