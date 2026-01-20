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Θεοδωρικάκος: Στόχος μας η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού της νέας Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή
Οικονομία
16:54 - 20 Ιαν 2026

Θεοδωρικάκος: Στόχος μας η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού της νέας Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, οι προτάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου για τον διορισμό στις θέσεις των τριών Υποδιοικητών της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, καθώς και του Προέδρου και των τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, για τις τρεις θέσεις των Υποδιοικητών της Αρχής προτάθηκαν η κα Άννα Στρατινάκη, με αρμοδιότητα τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο κ. Σπύρος Περιστέρης, με αρμοδιότητα τον ελεγκτικό μηχανισμό της Αρχής, και ο κ. Σεραφείμ Λιάπης, με αρμοδιότητα τα διοικητικά, ψηφιακά και οικονομικά θέματα.

Σε ό,τι αφορά το πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, προτάθηκαν για τη θέση του Προέδρου ο κ. Αναστάσιος Θωμαϊδης και για τις τέσσερις θέσεις των μελών οι κ.κ. Βασιλική Μπώλου, Ελένη Αθανασίου, Χρήστος Λίβας και Βασίλης Κέφης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως η νέα Αρχή «αποτελεί πλέον τον ενιαίο και αποκλειστικό ελεγκτικό μηχανισμό» για την προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο της αγοράς. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της θεσμικής θωράκισης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπογραμμίζοντας ότι «η ισχυρή αυτοτέλειά του διατηρείται πλήρως στο πλαίσιο της νέας Αρχής».

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Διοίκησης, τόνισε ότι πρόκειται για όργανο με «κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα», το οποίο «εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τη στρατηγική της Ανεξάρτητης Αρχής», συμβάλλοντας στη διαφάνεια και στη θεσμική λειτουργία της.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην προστασία των καταναλωτών και στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, για έναν δίκαιο και νόμιμο ανταγωνισμό στην αγορά.

Ακολουθούν σε σύνδεσμο τα βιογραφικά των τριών Υποδιοικητών και του Συμβουλίου Διοίκησης της νέας Αρχής:

https://www.transfernow.net/dl/20260120xWLpv8Zi

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