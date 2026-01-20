Πιερρακάκης: Προανήγγειλε νέες φοροελαφρύνσεις το 2026

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στις πρώτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του στο Eurogroup και στο Ecofin, στις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στη Γροιλανδία, καθώς και στις προοπτικές νέων φοροελαφρύνσεων στην Ελλάδα.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε ως σημαντικό βήμα την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, η οποία όπως τόνισε, προχώρησε με εξαιρετικά γρήγορες διαδικασίες σε αποφάσεις κρίσιμες για τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποψηφιότητα του Κροάτη Μπόρις Βούιτσιτς για τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε ταχύτατα, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για κρίσιμες αποφάσεις και στελεχώσεις.

«Είναι πολύ καλό ότι καταφέραμε στο πρώτο Eurogroup να έχουμε μια πάρα πολύ ταχεία απόφαση», σημείωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη για συντονισμό και ταχύτητα στην εφαρμογή των αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών, ώστε να υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα που θα επηρεάσει θετικά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Διεθνείς εξελίξεις και η υπόθεση της Γροιλανδίας

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σαφή σημεία αναφοράς όπως το διεθνές δίκαιο, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία των κρατών. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί ο διάλογος και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε.

Η δήλωση του υπουργού έρχεται σε συνέχεια της αυξανόμενης ανησυχίας για την κλιμάκωση των αμερικανικών απειλών δασμών και την προσέγγιση Τραμπ σχετικά με την Γροιλανδία, δείχνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερή ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε διεθνείς προκλήσεις.

Ένωση Αποταμιεύσεων, Ψηφιακό Ευρώ και οικονομικός συντονισμός

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών σε σημαντικά ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ. «Αυτή είναι η αποστολή μας και προσωπικά θα επιδιώξω στο Eurogroup να συντονίσουμε τη γρήγορη εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις που θα κάνουν τη διαφορά», τόνισε.

Η προτεραιότητα, όπως ανέφερε, είναι η ταχεία λήψη αποφάσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα, ώστε η Ελλάδα και η Ευρώπη να ανταποκριθούν έγκαιρα στις οικονομικές προκλήσεις και να ενισχύσουν τη σταθερότητα των θεσμών.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομικός χώρος

Σχετικά με την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση και ότι νέες φοροελαφρύνσεις αναμένονται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ του 2026. Πιο αναλυτικά σε ερώτηση για τις εξαγγελίες Σκέρτσου - Χατζηδάκη τόνισε:

«Ξεκινάμε από όσα έχουμε κάνει ήδη και αυτή τη στιγμή ήδη εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Είναι το πρόγραμμα της ΔΕΘ που μας πέρασε και που οι πολίτες τώρα βλέπουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων, η οποία μεταφράζεται για ιδιωτικούς υπαλλήλους, για δημοσίους υπάλληλους, για ελεύθερους επαγγελματίες σε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Ένας δημόσιος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος βλέπουν αυτή τη μείωση ως μια αύξηση στα χρήματα που μπαίνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς τους και μάλιστα η αλλαγή αυτή έγινε με κάποιους κανόνες, με δημογραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή με βάση το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια για παράδειγμα ή με βάση την ηλικία σου για τους νεότερους. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό εφαρμόζεται τώρα κάθε φορά. Προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ένα στόχο να μειώσουμε ολοένα και περισσότερους φόρους. Έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους από το 2019 και μετά. Προφανώς αυτή είναι η πυξίδα, αυτός είναι ο άξονας της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αν θέλετε και ως το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς την ακρίβεια. Από κει και πέρα τώρα σε ότι αφορά τους αριθμούς, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα σας αναφέρω κάτι το οποίο θα έρθει να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή στους επόμενους μήνες. Τα πράγματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει είναι αυτά. Από κει και πέρα, ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι κινούμενος στα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουμε καταθέσει στη Βουλή, είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποτυπωμένο, οι όποιες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα σε σχέση με αυτά ανακοινώνονται τη στιγμή που αν θέλετε έχουν αποτυπωθεί. Να το πω πάρα πολύ απλά η λέξη “να” είναι πολύ καλύτερη από τη λέξη “θα”. Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Και εγώ προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να σας προσθέσω τίποτα άλλο σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα. Μένουμε σε στρατηγική κατεύθυνση και θα ξέρουμε στη ΔΕΘ της επόμενης χρονιάς».