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Χατζηδάκης- Σκέρτσος: 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026
Πολιτική
12:47 - 20 Ιαν 2026

Χατζηδάκης- Σκέρτσος: 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 παρουσίασαν την Τρίτη (20/1) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξη Τύπου, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.  

Κατά την παρουσίασή τους, οι δύο υπουργοί, Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος, αναφέρονται στις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν το 2025, καθώς και στα βασικά επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των κεντρικών προτεραιοτήτων για το 2026, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Χατζηδάκης: Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζετα

Ξεκινώντας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί, παρουσιάζοντας 25 βασικές προτεραιότητες και επαναλαμβάνοντας τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης στον συστηματικό προγραμματισμό, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο σύνολο της κυβερνητικής θητείας.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τα προηγούμενα χρόνια «εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις», τόσο το 2019 όσο και το 2023, σημειώνοντας ότι από το 2019 υπάρχει «διαρκής προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων» της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τον προγραμματισμό και τον ετήσιο απολογισμό, οι οποίοι δημοσιοποιούνται σε σταθερή βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους λεγόμενους «μπλε φακέλους», που διανέμονται στους υπουργούς στην αρχή κάθε κυβερνητικής θητείας και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά από το γραφείο του πρωθυπουργού και τους αρμόδιους υπουργούς Επικρατείας. Όπως τόνισε, ο συντονισμός αυτός υλοποιείται μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εκπονείται ετησίως σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και συζητείται δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, το καλοκαίρι και τον Δεκέμβριο, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση των δράσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια «συνεχίζεται αδιάπτωτη», ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού, μέσα από την ανάδειξη 25 συγκεκριμένων κυβερνητικών προτεραιοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των υπουργείων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος της επιλογής αυτής είναι αφενός η ενίσχυση της διαφάνειας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας «έντιμης σχέσης με τους πολίτες», ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Όπως είπε, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες γνωρίζουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και μπορούν να την ελέγχουν με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Σκέρτσος: 66% των ορόσημων έχουν ολοκληρωθεί

«Χάρη στην πολιτική σταθερότητα αλλά και το κυβερνητικό πλάνο», σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτύχει πλήθος στόχων της.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2025, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής είχαν τεθεί 5.637 ορόσημα, εκ των οποίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 είχαν ολοκληρωθεί 3.700, ποσοστό 66%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 4.000 ορόσημα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, ενώ ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 4.500 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.

Όπως υπογράμμισε, τα ορόσημα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, που υλοποιείται από το 2019 και βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, το 83% των συστάσεων αυτών έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η χώρα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η δραστική μείωση της ανεργίας από το 17,5% το 2019 στο 8,2% το 2025, καθώς και η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ χωρίς αύξηση φόρων.

Στον τομέα της υγείας, επισημάνθηκε ο διπλασιασμός της δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΥ – από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 8,1 δισ. ευρώ το 2026 – καθώς και η πρόοδος σε δράσεις πρόληψης, ψηφιοποίησης και μείωσης των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Η κυβέρνηση ανέδειξε επίσης την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε για πρώτη φορά ενεργειακό εμπορικό πλεόνασμα, με αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στις υποδομές, αναφέρθηκε η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος και η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων το 2025.

Σε θεσμικό επίπεδο, σημειώθηκε η βελτίωση της Ελλάδας στον δείκτη ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και η πρόοδος σε ζητήματα ισότητας των φύλων.

Οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους:

  • Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς
  • Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών
  • Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής
  • Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος
  • Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
  • Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα
  • Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την υπέρβαση του ευρωπαϊκού μέσου όρου έως το 2030.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 13:11
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