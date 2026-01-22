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Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Αττική, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Οικονομία
17:49 - 22 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Αττική, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 578 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού ύψους 445 εκατ. ευρώ, βάσει αναπτυξιακών στόχων όπως αυτοίπροτάθηκαν από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής:

  • Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 130 εκατ. ευρώ (29,21%)
  • Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 120 εκατ. ευρώ (26,97%)
  • Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 64 εκατ. ευρώ (14,38%)
  • Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 60 εκατ. ευρώ (13,48%)
  • Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 60 εκατ. ευρώ (13,48%)
  • Υποστήριξη Προγραμμάτων 10 εκατ. ευρώ (2,25%)
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1 εκατ. ευρώ (0,22%)

Είχε προηγηθεί η έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

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