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Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους €3,198 εκατ.
Οικονομία
10:50 - 28 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους €3,198 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Η χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 3.198.236 ευρώ, αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση παλαιών λεβήτων και παλαιών ψυκτών με αντλίες υψηλού βαθμού απόδοσης, αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ, σύστημα κεντρικού ελέγχου – ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου. Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση Β+ από Δ που είναι σήμερα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

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