Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ανάπλαση παραλίμνιας ζώνης Καστοριάς, ύψους €6,65 εκατ.

Με την υλοποίηση της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.650.000 ευρώ, ο χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση παραλίμνιου μετώπου και πεζοδρομίων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, η δημιουργία όδευσης τυφλών και ποδηλατοδρόμου, ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός χώρου ανάπλασης, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των ροών κίνησης των χρηστών του χώρου, την καλύτερη χωροθέτηση τραπεζο-καθισμάτων, την επίστρωση του αναπλασμένου παραλίμνιου μετώπου της πόλης με νέα υλικά, τοποθετημένα κατά τρόπο που να υπάρχει και «οπτική» διαφοροποίηση των επί μέρους χρήσεων του χώρου.
Δικαιούχος της Πράξης ορίστηκε ο Δήμος Καστοριάς.