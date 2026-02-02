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Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ανάπλαση παραλίμνιας ζώνης Καστοριάς, ύψους €6,65 εκατ.
Οικονομία
11:30 - 02 Φεβ 2026

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ανάπλαση παραλίμνιας ζώνης Καστοριάς, ύψους €6,65 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε η ανάπλαση του παραλίμνιου κοινοχρήστου χώρου της νότιας παραλιακής ζώνης Καστοριάς, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Με την υλοποίηση της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.650.000 ευρώ, ο χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση παραλίμνιου μετώπου και πεζοδρομίων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, η δημιουργία όδευσης τυφλών και ποδηλατοδρόμου, ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός χώρου ανάπλασης, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των ροών κίνησης των χρηστών του χώρου, την καλύτερη χωροθέτηση τραπεζο-καθισμάτων, την επίστρωση του αναπλασμένου παραλίμνιου μετώπου της πόλης με νέα υλικά, τοποθετημένα κατά τρόπο που να υπάρχει και «οπτική» διαφοροποίηση των επί μέρους χρήσεων του χώρου.

Δικαιούχος της Πράξης ορίστηκε ο Δήμος Καστοριάς.

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