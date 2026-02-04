ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurostat: Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη
Οικονομία
12:29 - 04 Φεβ 2026

Eurostat: Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε οριακά στο 2,8% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο είχε καταγραφεί στο 2,9%, σημειώνοντας μία μικρή πτώση ενός δεκάτου της μονάδας.

Παράλληλα, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,7%, από 2% τον Δεκέμβριο, υποχωρώντας πλέον κάτω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Όπως επισημαίνει η Eurostat, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων και παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ, κινήθηκε καθοδικά στο 2,2% σε ετήσια βάση, από 2,3% τον Δεκέμβριο.

Οριακή άνοδος στη Γερμανία

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός παρουσίασε μικρή άνοδο, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέγραψε απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη στο τέλος του περασμένου έτους.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, από 2% τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν σταθερότητα στον πληθωρισμό.

Χαμηλό πενταετίας στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός κατέγραψε απροσδόκητη υποχώρηση, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, κυρίως λόγω μείωσης των τιμών της Ενέργειας.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, σημειώνοντας πτώση από το 0,7% του Δεκεμβρίου. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση των 20 αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία ανερχόταν στο 0,6%. Μόνο ένας από τους αναλυτές είχε προβλέψει σωστά αυτή την εξέλιξη. Πρόκειται για τον ασθενέστερο ρυθμό αύξησης των τιμών από τον Δεκέμβριο του 2020.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους
Οικονομία

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου
Οικονομία

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα
Πολιτική

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία
Πολιτική

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ