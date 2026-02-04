Eurostat: Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε οριακά στο 2,8% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο είχε καταγραφεί στο 2,9%, σημειώνοντας μία μικρή πτώση ενός δεκάτου της μονάδας.

Παράλληλα, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,7%, από 2% τον Δεκέμβριο, υποχωρώντας πλέον κάτω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Όπως επισημαίνει η Eurostat, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων και παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ, κινήθηκε καθοδικά στο 2,2% σε ετήσια βάση, από 2,3% τον Δεκέμβριο.

Οριακή άνοδος στη Γερμανία

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός παρουσίασε μικρή άνοδο, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέγραψε απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη στο τέλος του περασμένου έτους.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, από 2% τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν σταθερότητα στον πληθωρισμό.

Χαμηλό πενταετίας στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός κατέγραψε απροσδόκητη υποχώρηση, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, κυρίως λόγω μείωσης των τιμών της Ενέργειας.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, σημειώνοντας πτώση από το 0,7% του Δεκεμβρίου. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση των 20 αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία ανερχόταν στο 0,6%. Μόνο ένας από τους αναλυτές είχε προβλέψει σωστά αυτή την εξέλιξη. Πρόκειται για τον ασθενέστερο ρυθμό αύξησης των τιμών από τον Δεκέμβριο του 2020.