ΕΚΤ: «Ομπρέλα» ρευστότητας με νέα μόνιμα repos έως 50 δισ. ευρώ στις κεντρικές τράπεζες
21:50 - 14 Φεβ 2026

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα (14/2/2026) σχέδια για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις γραμμές repos, καθιστώντας τες διαθέσιμες σε όλες τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως. Η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης της ρευστότητας του ενιαίου νομίσματος.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ότι η τράπεζα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιο ασταθές περιβάλλον, ώστε να αποφευχθούν πιέσεις που θα οδηγούσαν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων σε ευρώ στις διεθνείς αγορές, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.

Η νέα διευκόλυνση θα τεθεί σε λειτουργία από το γ΄ τρίμηνο του 2026 και θα είναι ανοικτή σε όλες τις κεντρικές τράπεζες, εκτός αν αποκλείονται για λόγους όπως ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή διεθνείς κυρώσεις. Η ΕΚΤ προβλέπει ότι η γραμμή repo θα παρέχει μόνιμη πρόσβαση έως και 50 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, προσωρινές γραμμές.

Η γραμμή repo επιτρέπει στις τράπεζες να δανείζονται ευρώ από την ΕΚΤ έναντι υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, αποπληρώνοντας το ποσό μαζί με τους τόκους στη λήξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες διασφαλίζουν χρηματοδότηση σε περιόδους έντονων πιέσεων στην αγορά.

Η Λαγκάρντ τόνισε ότι η διεύρυνση της διευκόλυνσης ενισχύει την παγκόσμια εμπιστοσύνη στο ευρώ, διευκολύνοντας τις επενδύσεις, το δανεισμό και τις συναλλαγές σε ενιαίο νόμισμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να αυξηθεί το μερίδιο του ευρώ σε διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τον ρόλο του δολαρίου λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η ΕΚΤ επισήμανε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν να κάνουν τη διευκόλυνση πιο ευέλικτη, γεωγραφικά ευρύτερη και σημαντική για τους παγκόσμιους κατόχους τίτλων σε ευρώ. Παρόμοιο εργαλείο χρησιμοποιεί και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FIMA Repo Facility), προστατεύοντας την αγορά κρατικών ομολόγων από πιέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πωλήσεις κάτω από την αγοραία αξία.

Η παγκόσμια πρόσβαση σε γραμμές repo σε ευρώ αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία του ενιαίου νομίσματος και να ενθαρρύνει τις τράπεζες εκτός ευρωζώνης να επενδύουν εντός της ζώνης του ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 22:05
