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Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό
Ειδήσεις
12:52 - 27 Ιουλ 2026

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικοί κίνδυνοι στην ευρωζώνη, υπογράμμισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σλοβακίας, Πίτερ Κάζιμιρ.

Σε ανάρτησή του σε ιστολόγιο τη Δευτέρα, ο Σλοβάκος κεντρικός τραπεζίτης ανέφερε ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει αυστηρή, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, μια περιορισμένη βελτίωση στο γεωπολιτικό μέτωπο δεν θα αναιρούσε την ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή της πολιτικής της ΕΚΤ, ενώ μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση στο πλαίσιο της μετρημένης προσαρμογής μας στους κινδύνους για τον πληθωρισμό. Αυτό δικαιολογείται ακόμη και αν η κατάσταση βελτιωθεί κάπως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάζιμιρ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης, με εντονότερες και πιο επίμονες πιέσεις στις τιμές, η ΕΚΤ θα χρειαστεί να προχωρήσει σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες από αυτή που σήμερα αναμένουν οι αγορές.

«Σήμα» για πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Η παρέμβαση του Πίτερ Κάζιμιρ αποτελεί μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι αρκετά στελέχη της ΕΚΤ θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να μην προχωρήσει σε δεύτερη διαδοχική αύξηση στη συνεδρίαση του Ιουλίου, ωστόσο οι νέες εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο Σλοβάκος τραπεζίτης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της ΕΚΤ παραμένει η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται στις τιμές καταναλωτή.

Επανέλαβε μάλιστα τη θέση της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι ο πλήρης αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ στον πληθωρισμό δεν έχει ακόμη εμφανιστεί.

Προειδοποίηση για τις «δευτερογενείς επιπτώσεις»

Ο Κάζιμιρ στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους από τις λεγόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις, δηλαδή τις αυξήσεις τιμών που μπορεί να προκύψουν όταν το ενεργειακό κόστος μεταφέρεται σε μισθούς, υπηρεσίες και ευρύτερα στην οικονομία.

Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους φαινόμενα «σπάνια εμφανίζονται ξαφνικά» αλλά συχνά δημιουργούνται σταδιακά και αθόρυβα.

«Όταν γίνουν πλήρως ορατά, η αντιστροφή τους είναι πλέον δαπανηρή. Το καθήκον μας είναι να δράσουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και όχι μετά», τόνισε.

Οι αγορές προεξοφλούν αύξηση 25 μονάδων βάσης

Μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την προηγούμενη εβδομάδα, οι αγορές έχουν πλέον ενσωματώσει πλήρως στις προβλέψεις τους μια πιθανή αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν επίσης ότι μια τέτοια κίνηση είναι πλέον πιθανή, παρά το γεγονός ότι πριν από τη συνεδρίαση του Ιουλίου δεν υπήρχαν σχετικές προβλέψεις.

Ο Κάζιμιρ υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να αιφνιδιάσει τις αγορές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν εκπλήξαμε τις αγορές τον Ιούλιο και δεν πρέπει να τις εκπλήξουμε τον Σεπτέμβριο. Τα εισερχόμενα δεδομένα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα πρέπει να είναι πολύ πειστικά για να μην υποστηρίξω μια ακόμη αύξηση τον Σεπτέμβριο».

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