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ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες
Ειδήσεις
12:30 - 24 Ιουλ 2026

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά στην ενίσχυση του μηχανισμού EUREP, με στόχο την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία ένταξης στη διευρυμένη EUREP, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 14 Φεβρουαρίου.

Η νέα αυτή διευκόλυνση στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και ενισχύει περαιτέρω τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Θα λειτουργεί μέσω πέντε εθνικών κεντρικών τραπεζών — της Deutsche Bundesbank, της Banco de España, της Banque de France, της Banca d’Italia και της De Nederlandsche Bank — υπό τον συντονισμό της ΕΚΤ.

Οι κεντρικές τράπεζες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν ρευστότητα σε ευρώ με τη μορφή δανείων, έναντι υψηλής ποιότητας εγγυήσεων σε ευρώ. Το κόστος δανεισμού θα διαμορφώνεται με βάση το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (MRO) της ΕΚΤ, προσαυξημένο με ένα περιθώριο (spread) που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε η διευκόλυνση να διατηρεί τον χαρακτήρα «ασφαλιστικής δικλείδας» και έκτακτης στήριξης.

Η διάρκεια κάθε πράξης χρηματοδότησης θα κυμαίνεται από μία ημέρα έως μία εβδομάδα και θα μπορεί να παρατείνεται. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε επιμέρους κεντρική τράπεζα θα ανέρχεται στα 50 δισ. ευρώ.

Έχουν προβλεφθεί κατάλληλοι μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνου, ώστε να προστατεύεται επαρκώς το Ευρωσύστημα.

Η διευρυμένη διευκόλυνση παρέχει μόνιμη πρόσβαση και, καταρχήν, είναι διαθέσιμη σε όλες τις κεντρικές τράπεζες και νομισματικές αρχές εκτός της ζώνης του ευρώ, εκτός εάν αποκλείονται για λόγους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή κυρώσεις.

Οι κεντρικές τράπεζες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια της EUREP με ευελιξία, χωρίς προκαθορισμένους περιορισμούς χρήσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούν να αντλούν ρευστότητα από τη διευκόλυνση από το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

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