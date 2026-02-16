ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλγόριθμοι, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενιαίο Μητρώο στη μάχη κατά της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής
Οικονομία
08:23 - 16 Φεβ 2026

Αλγόριθμοι, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενιαίο Μητρώο στη μάχη κατά της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Νέο μοντέλο ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη τύπου IRS και Ενιαίο Μητρώο ως κεντρική βάση καταγραφής για την εξέλιξη όλων των σχετικών δικογραφιών με τη διαφθορά από το στάδιο της αρχικής διερεύνησης έως την τελεσίδικη ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση.

Ειδικότερα, κομβικό ρόλο στη νέα προσέγγιση παίζει η εκτεταμένη επεξεργασία δεδομένων μέσω εξειδικευμένων αλγορίθμων και οι αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένοι και ταχύτεροι. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τεράστιο όγκο φορολογικών δηλώσεων, να συγκρίνουν οικονομικές συμπεριφορές και να εντοπίζουν αποκλίσεις που υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής. Κάθε υπόθεση αξιολογείται με βάση συγκεκριμένους δείκτες και λαμβάνει βαθμό επικινδυνότητας, γεγονός που καθορίζει την προτεραιότητα ελέγχου, αντί της τυχαίας επιλογής.

Οι “παραβατικοί” στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ασυνήθιστα υψηλά έξοδα, επαναλαμβανόμενες ζημιογόνες χρήσεις ή σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα. Μέσα από την ανάλυση δεδομένων, οι αλγόριθμοι εντοπίζουν μοτίβα εκτός των συνηθισμένων ορίων του κλάδου και ενεργοποιούν ειδοποιήσεις για περαιτέρω διερεύνηση από τους ελεγκτές.

Παράλληλα, ενισχύονται οι αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων με δεδομένα από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά προϊόντα και διεθνείς οργανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων και ύποπτων συναλλαγών, ενώ δίνεται έμφαση στις υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον.

Το Ενιαίο Μητρώο Υποθέσεων Διαφθοράς

Ταυτόχρονα, προχωρά η σύσταση Ενιαίου Μητρώου Υποθέσεων Διαφθοράς, σε συνεργασία των υπουργείων Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Μητρώο θα λειτουργεί ως κεντρική βάση καταγραφής για την εξέλιξη όλων των σχετικών δικογραφιών, από το στάδιο της αρχικής διερεύνησης έως την τελεσίδικη ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη, στο Μητρώο θα καταγράφονται αδικήματα όπως δωροδοκία και δωροληψία πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων, απάτη και υπεξαίρεση εις βάρος του Δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάχρηση εξουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Θα καταχωρούνται, επίσης.υποθέσεις που σχετίζονται με επιχορηγήσεις, διασυνοριακή απάτη και ευθύνη νομικών προσώπων.

Ποια αδικήματα θα καταχωρούνται στο Μητρώο;

Συγκεκριμένα στο Μητρώο θα καταχωρούνται:

  • η δωροληψία πολιτικών προσώπων

  • η δωροδοκία πολιτικών προσώπων

  • η πλαστογραφία σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή από υπάλληλο

  • η υπόθαλψη - παρεμπόδιση δικαιοσύνης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο

  • η δωροληψία υπαλλήλου

  • η δωροδοκία υπαλλήλου

  • η δωροληψία και η δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

  • η εμπορία επιρροής - μεσάζοντες

  • η κατάχρηση εξουσίας

  • η ψευδής βεβαίωση σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο

  • η δωροληψία και η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

  • η υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο

  • η απάτη σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο

  • η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο

  • η απιστία σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο

  • η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου σχετική με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • η διασυνοριακή απάτη

  • οι επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • η δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

  • κάθε άλλο αδίκημα για το οποίο συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) στρέφεται σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τελείται από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο γ) τελείται με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους του ιδίου ή τρίτου ή την πρόκληση βλάβης σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των τριών μηνών

  • η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

  • η ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για αδικήματα δωροδοκίας

Ως Φορέας Επιχειρησιακής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ το Μητρώο θα εποπτεύεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται από τον εκάστοτε Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή έναν εισαγγελικό λειτουργό εκ των υπηρετούντων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα δεδομένα θα εισάγονται από δικαστικές αρχές, ελεγκτικούς μηχανισμούς και αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι εισαγγελικές αρχές. Κάθε υπόθεση θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταγραφής, ενώ τα στοιχεία που θα τηρούνται θα είναι ανωνυμοποιημένα.

Να σημειωθεί ότι μέσω του Μητρώου θα συντάσσονται και στατιστικές αναλύσεις για τις καθυστερήσεις, τα είδη των αδικημάτων και τα αποτελέσματα των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό αδυναμιών και την πρόταση διορθωτικών μέτρων.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με το Ferto στη Eurovision η Ελλάδα - Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρούσα στον ελληνικό τελικό
Magazino

Με το Ferto στη Eurovision η Ελλάδα - Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρούσα στον ελληνικό τελικό

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κύπρος: «Ως παρατηρητής» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Ειδήσεις

Κύπρος: «Ως παρατηρητής» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπέζος: Καμία ανησυχία για φούσκα στην ΤΝ - Τα data centers στο Διάστημα έρχονται
Επιχειρήσεις

Μπέζος: Καμία ανησυχία για φούσκα στην ΤΝ - Τα data centers στο Διάστημα έρχονται

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες
Φορολογία

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής
Ειδήσεις

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά
Ειδήσεις

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ