ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κύπρος: «Ως παρατηρητής» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Ειδήσεις
21:55 - 15 Φεβ 2026

Κύπρος: «Ως παρατηρητής» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αποδοχή της πρόσκλησης του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της Κύπρου στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η συμμετοχή της Κύπρου θα γίνει με το καθεστώς παρατηρητή, χωρίς ωστόσο να δίδονται περισσότερες εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνεπάγεται το εν λόγω καθεστώς.

Εξίσου θολό παραμένει και το επίπεδο εκπροσώπησης της Κύπρου, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει ότι αυτό θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους διοργανωτές. Πάντως ήδη κυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στην Ουάσιγνκτον θα μεταβεί ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να συμμετέχει στην σύνοδο που θα εξετάσει τα επόμενα βήματα υλοποίησης του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για ανοικοδόμηση της Γάζας.

Σύμφωνα με την DW, η απόφαση της Κύπρου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τράμπ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένης της πεποίθησης που υπάρχει μεταξύ ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με τις ενέργειες του επιχειρεί αφενός να «σπάσει» το κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο και αφετέρου να υποσκάψει τον ρόλο του ΟΗΕ. Είναι για αυτούς του λόγους άλλωστε που κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Ισπανία αρνήθηκαν την πρόσκληση για μετάβαση στην Ουάσινγκτον.

Η επιχειρηματολογία του Κύπριου προέδρου για τις πιθανές αντιδράσεις προοικονομήθηκε κατά την άφιξη του στο άτυπο συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, όταν ο Κύπριος πρόεδρος μίλησε ειδικά για τα μεσογειακά κράτη τα οποία κατά τον ίδιο «έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα».

Για την ώρα πάντως το μόνο μεσογειακό κράτος που απάντησε θετικά στην πρόσκληση Τραμπ είναι η Ιταλία, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να ανακοινώνει την συμμετοχή της ως παρατηρητής στο Συμβούλιο, για να άρει τα συνταγματικά εμπόδια που δεν επέτρεπαν στην χώρα της να εκπροσωπηθεί σε ένα όργανο σαν το Συμβούλιο Ειρήνης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση της Αθήνας, η οποία όχι μόνο δεν απάντησε θετικά αλλά φρόντισε να ενημερώσει τον εγχώριο τύπο για τις υποχρεώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Νέο Δελχί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού δημιουργεί αστικοποιημένα νησιά: Το «στοίχημα» της ανθεκτικότητας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού δημιουργεί αστικοποιημένα νησιά: Το «στοίχημα» της ανθεκτικότητας

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ποτά από καταστήματα στην Αττική
Ειδήσεις

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ποτά από καταστήματα στην Αττική

Στην Hapag-Lloyd η ΖΙΜ αντί $4,2 δισ. και με διαχωρισμό διεθνών και ισραηλινών δραστηριοτήτων
Ναυτιλία

Στην Hapag-Lloyd η ΖΙΜ αντί $4,2 δισ. και με διαχωρισμό διεθνών και ισραηλινών δραστηριοτήτων

Καλαφάτης: Η Ελλάδα πρώτη στην Ε.Ε. στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Ελλάδα πρώτη στην Ε.Ε. στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.
Ειδήσεις

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ