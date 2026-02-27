ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών διορθώσεων για ΕΑΕ 2024 και 2025 και υποβολής φωτογραφιών για ΕΑΕ 2025
Οικονομία
21:30 - 27 Φεβ 2026

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών διορθώσεων για ΕΑΕ 2024 και 2025 και υποβολής φωτογραφιών για ΕΑΕ 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθενται οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διορθώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ετών 2024 και 2025.

Ειδικότερα:

  • η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας διορθώσεων στο σύστημα υποβολής της ΕΑΕ μετατίθεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η μετάθεση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθώσεων και την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στοιχείων.

  • Μετατίθεται έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ομαλή προσαρμογή των δικαιούχων στη νέα ψηφιακή διαδικασία και ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των ελέγχων.

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η υποβολή διορθώσεων και φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΕ και της εφαρμογής Agrisnap-GR αντίστοιχα.

Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί Οδηγοί > Οδηγοί Agrisnap.

Τα δεδομένα που θα υποβληθούν μέσω της εφαρμογής θα αξιολογηθούν και, κατόπιν των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες πληρωμές των ενισχύσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης
Οικονομία

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Φορολογία

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 23:35

Wall Street: Ο Dow Jones σε νέα υψηλά παρά τους «κραδασμούς»

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 22:59

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

Πολιτική
04/06/2026 - 22:45

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:30

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:16

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

Οικονομία
04/06/2026 - 22:06

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Υγεία
04/06/2026 - 22:00

Παιδικό Τραύμα: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 21:44

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 21:25

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Πολιτική
04/06/2026 - 21:01

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Υγεία
04/06/2026 - 21:00

Όταν ο φόβος της απόρριψης σε κάνει να μη ζητάς αυτό που θέλεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:36

Πούτιν: Με αμοιβαίους συμβιβασμούς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ