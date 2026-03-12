Πλαφόν: Το νέο τοπίο και οι αντιδράσεις

«Το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι», τόνισε χθες το βράδυ (11/3) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λίγο πριν εκδοθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

«Έλεγχοι γίνονται ήδη από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήσαμε με δική μας μεταρρύθμιση και τις πρώτες έξι ημέρες έγιναν 1.500 έλεγχοι σε πρατήρια βενζίνης. Οπλισμένη με αυτή τη σκληρή νομοθέτηση, η Αρχή μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, ώστε να μην υπάρξει αισχροκέρδεια στην αγορά», τόνισε ο υπουργός.

Ουσιαστικά το μέτρο θα ισχύσει με την έκδοση καταρχάς Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κι εν συνεχεία θα πρέπει με έκδοση Υπουργικής Απόφασης να εξειδικευτούν επιμέρους λεπτομέρειες και έτσι να μπει εκ νέου ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τα μέτρα, όπως τόνισε, συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρικάκος, θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου και τότε «θα επανεξετάσουμε την κατάσταση, σύμφωνα και με την εισήγηση που θα κάνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι κρίσιμο και για την ίδια την αγορά να επιδείξει κοινωνική ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις που θα παρθούν να λειτουργούν σωστά για όλη την κοινωνία».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η εποπτεία της αγοράς θα είναι συνεχής και τα πρόστιμα βαριά. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα των προϊόντων ή των καυσίμων στην οποία διαπιστώνεται αθέμιτη κερδοφορία. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τη βιομηχανία και το χονδρεμπόριο έως τα σούπερ μάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων.

Σε ερώτηση, μάλιστα, για το αν τα πρόστιμα εισπράττονται, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες που ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ως τις 30 Ιουνίου 2025, επιβλήθηκαν 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα. «Και επιβάλλονται και εισπράττονται κανονικά», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Πάντως, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε, ότι πέρυσι η Ελλάδα για έξι μήνες είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό βέβαια, χωρίς πλαφόν, κάτι που ειδικά στην αγορά δημιουργεί ερωτήματα για την απόφαση για εκ νέου επιβολή. «Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επαναλάβουμε αυτό το μέτρο, δείχνει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προφυλάξουμε τη μεσαία τάξη και τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες από φαινόμενα αισχροκέρδειας», ανέφερε.

Το πλαίσιο για το πλαφόν

Στο φόντο αυτό, με βάση το νέο καθεστώς, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια, για τη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ τα πρατήρια λιανικής δε θα μπορούν να προσθέτουν περιθώριο μεγαλύτερο από 12 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην τιμή αγοράς τους από τις εταιρείες εμπορίας. Από το μέτρο εξαιρούνται το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου λήγει τον επόμενο μήνα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων και το υγραέριο.

Παράλληλα, για τα τρόφιμα και τα βασικά είδη, από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να διαθέτει προϊόντα πρώτης ανάγκης με μεγαλύτερο ποσοστό μικτού περιθωρίου κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε κατά μέσο όρο το 2025. Το πλαφόν αφορά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του χονδρεμπορίου, των σούπερ μάρκετ καθώς και τις εταιρείες εμπορίας προϊόντων τροφίμων και βασικών αγαθών.

Στο νέο καθεστώς, το πλαφόν, δίνεται, επίσης, με βάση την κυβέρνηση ένα σχετικό περιθώριο ευελιξίας στις επιχειρήσεις για να αποκρούσουν αύξηση κόστους λειτουργίας. Κι αυτό γιατί, όπως τονίζεται το πλαφόν στο κέρδος υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του μικτού περιθωρίου κέρδους που είχε κάθε επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 2025, ενώ στα καύσιμα το περιθώριο είναι εύλογο.

Η αγορά

Η αντίδραση της αγοράς στα μέτρα που ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, είναι μεικτή. Οι θεσμικοί φορείς, όπως τα επιμελητήρια, εκτιμούν ότι η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα για να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας. Από την πλευρά της αγοράς, ωστόσο, διατυπώνονται έντονες επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις του μέτρου, κυρίως σε κλάδους που ήδη λειτουργούν με συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους.

Από την πλευρά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας κάνει λόγο για οριζόντιο μέτρο χωρίς ωστόσο να αντιτίθεται ευθέως, σημειώνοντας ότι η αγορά λειτούργησε ανταγωνιστικά και μετά την κατάργηση του προηγούμενου πλαφόν. Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, «η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας.

Παραθέτει στοιχεία του ΙΕΛΚΑ με βάση τα οποία, ο μέσος πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά το γεγονός ότι το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους είχε αρθεί από τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. «Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες-καταναλωτές» τονίζεται.

Η μεγαλύτερη αντίδραση έρχεται από κλάδους με ήδη συμπιεσμένα περιθώρια, όπως η αγορά του καφέ ή τα πρατήρια καυσίμων. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου. «Από το 2021 και μετά οι επιχειρήσεις του καφέ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με συνεχείς αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και στις πρώτες ύλες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν αυτές τις επιβαρύνσεις στην αγορά. Στην πράξη, ο κλάδος απορροφά για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανατιμήσεις, λειτουργώντας με ολοένα και πιο συμπιεσμένα περιθώρια. Ιδιαίτερα κατά το 2025, όταν οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του καφέ κινήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών, οι επιχειρήσεις του κλάδου έβαλαν πλάτη εκ νέου» όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Συμπληρώνει ότι ο κλάδος καφέ αδυνατεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να επωμιστεί το δυσανάλογο βάρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αντοχές των επιχειρήσεων και η ανάγκη βιωσιμότητάς τους. Ενώ χτυπά καμπανάκι για τις μικρότερες και πιο ευάλωτες επιχειρήσεις του κλάδου σημειώνοντας ότι η εφαρμογή του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στερεί από τις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία για να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος, υπονομεύει τη λειτουργία τους και εντείνει το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας κάποιων εξ αυτών.

Η αγορά καυσίμων

Στα καύσιμα, οι πρατηριούχοι μέσω της ΠΟΠΕΚ περνούν στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί λανθασμένα τον κλάδο τους, ενώ στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο βάρος στην τελική τιμή το έχουν οι φόροι. Η Ομοσπονδία επαναφέρει το επιχείρημα ότι αντί για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, μια πιο ουσιαστική παρέμβαση θα ήταν η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, όπως έχει συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι το πλαφόν όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αυξήσεων, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, να οδηγήσει σε ελλείψεις και να ενισχύσει φαινόμενα παραβατικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εμπόρων Καυσίμων (ΣΕΕΠΕ), που δημοσιεύτηκε πέρυσι και αφορούσε του αριθμοδείκτες του κλάδου, το πλαφόν ήταν καταστροφικό. Όπως αναφερόταν, πέρυσι, τον Απρίλιο σε ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕ, ήταν « μια απόφαση της κυβέρνησης, η οποία στην ουσία δίνει τη «χαριστική βολή» στις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου, αναγκάζοντάς τες, είτε να βάλουν λουκέτο, είτε να παραχωρήσουν τα πρατήριά τους στα δίκτυα των παραβατικών.

Με βάση τα τότε λεχθέντα, ο ΣΕΕΠΕ είχε -εδώ και καιρό- κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση, αποδεικνύοντας τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα πως το πλαφόν λειτουργεί σαν «οξυγόνο» για την παραβατικότητα, δίχως το παραμικρό όφελος για τον καταναλωτή.

Το συγκεκριμένο μέτρο επιβλήθηκε στην ελληνική αγορά καυσίμων, όπως και σε έναν μικρό αριθμό άλλων χωρών της Ε.Ε. πριν από 4 χρόνια, με αφορμή την υγειονομική και στη συνέχεια την ενεργειακή κρίση. Έχοντας διαπιστώσει πως το μέτρο βλάπτει σοβαρά τον ανταγωνισμό και πως δεν προστατεύει τον καταναλωτή, όσα κράτη το είχαν εφαρμόσει, το έχουν πλέον αποσύρει. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εξακολουθεί να εφαρμόζει το μέτρο -και μάλιστα με τρόπο δογματικό, μέσω διαδοχικών παρατάσεων- είναι η Ελλάδα.

Το ΕΒΕΑ

Σε θεσμικό επίπεδο ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, αναγνωρίζει ότι σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων πιέσεων στις τιμές η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας αποτελεί εύλογη προτεραιότητα για την Πολιτεία, ωστόσο προειδοποιεί ότι κάθε παρέμβαση πρέπει να έχει σαφή όρια και να εφαρμόζεται με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ζητεί πλήρη σαφήνεια ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μικτού περιθωρίου κέρδους, αλλά και ως προς το εύρος εφαρμογής των μέτρων, ώστε να αποφευχθούν πρακτικά προβλήματα και στρεβλώσεις.

Το ΕΒΕΠ

Ενώ ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης θεωρεί ότι στην παρούσα κατάσταση η επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα καθησυχάζει εν μέρει τον καταναλωτή και, αφετέρου, προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό από την κερδοσκοπία, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Ζητά ωστόσο τα μέτρα να επανεξεταστούν σε δύο εβδομάδες, αξιοποιώντας τα ευρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων. «Σε περιόδους ανωτέρας βίας, όπως αυτή που διανύουμε, η καλύτερη λύση είναι η συνεννόηση και η “συμφωνία κυρίων” κυβέρνησης και αγοράς, αντί για τα εξοντωτικά πρόστιμα».

Το ΕΕΑ

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται η επιβολή πλαφόν, ως μέτρο περιορισμού των ανατιμήσεων και προστασίας της αγοράς από νέες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηθεοδοσίου προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι η εξέλιξη και κυρίως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών στα καύσιμα και κατ’ επέκταση στο σύνολο της οικονομίας.

«Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και τις μεταφορές και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ήδη σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται ανατιμήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα άλευρα παρατηρούνται αυξήσεις της τάξης του 10%.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την πορεία των τιμών και του εμπορίου. Παράλληλα, στάθηκε στις αναταράξεις που καταγράφονται στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς ο αυξημένος κίνδυνος και τα υψηλότερα ασφάλιστρα για τα πλοία που διέρχονται από κρίσιμες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς αλλά και καθυστερήσεις στην τροφοδοσία της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της σύγκρουσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι η επιβολή πλαφόν αποτελεί μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πληθωρισμός ήδη κινείται από το 3% προς το 4%, ενώ εάν συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και στο 5%, ποσοστό που επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης και η λήξη της σύγκρουσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα των αγορών και την προστασία της οικονομίας.