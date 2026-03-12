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Ταμείο Ανάκαμψης: Το φίνις και το ενεργειακό αποτύπωμα
Οικονομία
09:06 - 12 Μαρ 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Το φίνις και το ενεργειακό αποτύπωμα

Γιώργος Αλεξάκης
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Ο τομέας της ενέργειας αντιστοιχεί στο 32% των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που, έχει πλέον φτάσει στο τέλος του.

Στο επίπεδο του 70% από άποψη απορρόφησης έχει φτάσει το σχετικό πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόγραμμα που έχει ένα ισχυρό ενεργειακό αποτύπωμα της τάξης του 32%, με βάση, όσα ανέφεραν κυβερνητικοί παράγοντες, αλλά και στελέχη της αγοράς που συμμετείχαν στην εκδήλωση παρουσίασης των έργων ενέργειας του ΤΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ομιλίας του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι, μέχρι τώρα, με το έβδομο αίτημα πληρωμής, έχουμε ολοκληρώσει το 68% των έργων μας και το όγδοο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί τον Απρίλιο.

«Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του σχεδίου και είμαστε αισιόδοξοι, ότι δε θα χάσουμε ούτε 1 ευρώ από το πρόγραμμα», είπε και συμπλήρωσε ότι «παρά τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, είμαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις και θα επιτύχουμε τους στόχους του σχεδίου» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Σημειώνεται ότι το όγδοο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα θα κλείσει με το ένατο αίτημα πληρωμής, το οποίο θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο ενώ θα έχει προηγηθεί η αναθεώρηση του η οποία ήδη συζητείται με τα στελέχη της Κομισιόν .

Πάντως, με βάση τον κ. Παπαθανάση, το ΤΑΑ έχει φέρει σημαντικές αλλαγές, ειδικά στον ενεργειακό τομέα και στις μεταρρυθμίσεις, και μας έχει διδάξει να απλοποιούμε διαδικασίες, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μειώνουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να ξεχνάμε την συνοχή της Ευρώπης.

Η ενέργεια

Όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας την εκδήλωση, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης των έργων ενέργειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αποτελεί «Ηράκλειο άθλο» για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω της αύξησης της ενεργειακής ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας.

Παράλληλα, είπε ότι η χώρα έχει μειώσει τη χρήση λιγνίτη από 69% σε κάτω από 10%, ενισχύοντας τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια ενώ αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς ήταν η 4η φτηνότερη στην Ευρώπη στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Παρά τη διεθνή κρίση, διαθέτουμε άμυνες που ενισχύουν την ανθεκτικότητά μας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την σημασία της στρατηγικής της κυβέρνησης για το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα με ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η απανθρακοποίηση θα προσφέρει φτηνότερες τιμές για όλους, ενώ οι διασυνδέσεις των νησιών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα πρόσθεσε και εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των διασυνδέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απανθρακοποίηση δεν θα γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας ή του κόστους ενέργειας, αλλά θα λειτουργήσει ως μοχλός για πιο οικονομική και βιώσιμη ενέργεια.

Η αποθήκευση

Στην εκδήλωση καταδείχθηκε επίσης στο φόντο και της σχετικής καθυστέρησης ενεργοποίησης έργων, το όσο σημαντική για την επόμενη μέρα είναι η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, καθώς θα επιτρέψουν καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του συστήματος.

Αλλαγές στην ελληνική ενεργειακή αγορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέμβαση στην εκδήλωση, έκανε ο Δρ. Γιοχάνες Λούμπκινγκ, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ειδικό ρόλο στην υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Έκανε, δε, λόγο για την εξαιρετική συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς — Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Παπαθανασή — αλλά και για την ομάδα συντονισμού του ελληνικού σχεδίου. Ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής ανθεκτικότητας, της αποθήκευσης και των ΑΠΕ, και υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις του ΤΑΑ στην Ελλάδα είναι μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου για πράσινη και βιώσιμη ανάκαμψη, που συνδυάζει επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

Όπως υπογράμμισε, η ελληνική ενεργειακή αγορά έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία δεκαετία.

Εξαγωγέας ενέργειας η Ελλάδα

Όπως είπε, η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και μέσω ενισχυμένων διασυνδέσεων, οι γειτονικές χώρες βασίζονται πλέον στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα.

Η απανθρακοποίηση, όπως τόνισε, όχι μόνο ενισχύει τη βιωσιμότητα, αλλά οδηγεί και σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Οι χώρες με μεγαλύτερο μερίδιο ΑΠΕ και χαμηλότερο ποσοστό άνθρακα εμφανίζουν σήμερα χαμηλότερες τιμές στο μείγμα ηλεκτρισμού, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές και οι μπαταρίες δεν έχουν κόστος λειτουργίας, ενώ τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν ακριβά.

Το ΤΑΑ, υπογράμμισε, συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ώστε οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες και η ανάπτυξη διατηρήσιμη. Τα στοχευμένα έργα περιλαμβάνουν έργα για την αύξηση ισχύος των ΑΠΕ κατά 7,5 GW, αρκετή για να καλύψει το 40% των ελληνικών νοικοκυριών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στις αδειοδοτήσεις που μείωσαν τον χρόνο από πέντε χρόνια σε 14 μήνες. Περιλαμβάνουν έργα για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προστατεύοντας την αγορά από αιχμές ζήτησης και διακυμάνσεις τιμών και για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διασύνδεσης των νησιών.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήμαστε μαζί με την Ελλάδα σε αυτό το έργο τα τελευταία πέντε - έξι χρόνια και που τώρα βλέπουμε τόσο σημαντική πρόοδο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια και τον στόχο για φθηνότερη και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες, με έμφαση στους κατοίκους των νησιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 09:08
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