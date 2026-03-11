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Μπρατάκος (ΕΒΕΑ): Οι παρεμβάσεις στην αγορά χρειάζονται σαφή όρια και προσεκτική εφαρμογή
Επιχειρήσεις
16:46 - 11 Μαρ 2026

Μπρατάκος (ΕΒΕΑ): Οι παρεμβάσεις στην αγορά χρειάζονται σαφή όρια και προσεκτική εφαρμογή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τοποθετήθηκε με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα για την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών και ενόψει της επικείμενης έκδοσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ο Γιάννης Μπρατάκος δήλωσε για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας που προανήγγειλε η κυβέρνηση: «Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων πιέσεων στις τιμές, η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας αποτελεί εύλογη προτεραιότητα για την Πολιτεία. Ταυτόχρονα, κάθε παρέμβαση στην αγορά πρέπει να έχει σαφή όρια και να εφαρμόζεται με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενόψει της έκδοσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης σαφήνεια ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μικτού περιθωρίου κέρδους σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και ως προς το εύρος εφαρμογής των μέτρων. Η σαφήνεια αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν ασάφειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρακτικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως προσωρινό εργαλείο. Η πιο ουσιαστική απάντηση στις πιέσεις τιμών βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, στη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουμε.

Η ενίσχυση της παραγωγής, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόμο ώστε η οικονομία να παράγει περισσότερη αξία και να διασφαλίζει σταθερότερες τιμές για τους καταναλωτές».

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