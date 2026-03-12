«Νάρκη» για τα δημόσια έργα η άνοδος των δομικών υλικών

Την άμεση θέσπιση κατ’ εξαίρεση ρύθμισης για απολογιστική αποζημίωση ζητούν οι εργοληπτικές οργανώσεις, με επιστολή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι εργοληπτικές ενώσεις, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ επισημαίνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των τιμών, η οποία συνδέεται και με τις διεθνείς εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση πλήθους δημοσίων έργων.

Όπως σημειώνεται, με βάση τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στη γενική γραμματεία εμπορίου, η τιμή διυλιστηρίου της ασφάλτου διαμορφώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στα 381,64 ευρώ ανά τόνο, ενώ στις 7 Μαρτίου 2026 έφτασε τα 511,34 ευρώ ανά τόνο.

Ουσιαστικά, είναι αύξηση 34% μέσα σε μία μόνο εβδομάδα.

Οι εργοληπτικές οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η άσφαλτος αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο υλικό για έργα οδοποιίας και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα η διαρκής ανατίμησή της να επιβαρύνει σημαντικά τους αναδόχους και να ανατρέπει την οικονομική ισορροπία των συμβάσεων. Τονίζουν πως οι συμβατικές τιμές των έργων έχουν διαμορφωθεί με βάση τελείως διαφορετικά δεδομένα αγοράς και δεν μπορούν να απορροφήσουν τις σημερινές αυξήσεις.

Τα δομικά υλικά

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2,3% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς μείωση της τιμής σημειώθηκε μόνο στο σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε: Αγωγούς χάλκινους (6,7%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4%), Πλαστικούς σωλήνες (3,9%), Κουφώματα αλουμινίου (3,8%), Ντουλάπες ξύλινες (3,8%), Τούβλα (3,5%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,5%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,5%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,4%), Ηλεκτρική ενέργεια (2,3%), Μαρμαρόπλακες (2,1%) και Τσιμέντο (2%). Μείωση τιμής (0,3%) καταγράφηκε στον Σίδηρο οπλισμού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,3% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών των ετών 2025 και 2024.