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Πώς θα βγούμε από τον «δημογραφικό χειμώνα» – Λάθος... δρόμος τα επιδόματα
Οικονομία
11:50 - 20 Μαρ 2026

Πώς θα βγούμε από τον «δημογραφικό χειμώνα» – Λάθος... δρόμος τα επιδόματα

Reporter.gr Newsroom
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Για έναν «δημογραφικό χειμώνα», ο οποίος απαιτεί άμεση δράση, έκαναν λόγο οι περισσότεροι ομιλητές κατά τη διάρκεια συζήτησης, στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026, στην Αλεξανδρούπολη.

Η Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφέρθηκε στο 10ετές σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη στήριξη της οικογένειας, αλλά περιλαμβάνει δράσεις για την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενεργό γήρανση, τις δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών κ.α. Μία από αυτές, εξήγησε, είναι η δράση της μετεγκατάστασης, η οποία πρώτη φορά εφαρμόστηκε στον Έβρο και σήμερα εξελίσσεται. «Θέλουμε να ενισχύσουμε τις οικογένειες να φύγουν από το αστικό κέντρο και να επιστρέψουν σε περιοχές που έχουν δημογραφικό πρόβλημα», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε εννέα διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.

«Καλούμε Έλληνες του εξωτερικού, συνταξιούχους, φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια των συγκεκριμένων περιοχών, ψηφιακούς νομάδες και όσους θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα. Αυτό που δίνουμε είναι 10.000 ευρώ ως επίδομα μετεγκατάστασης», ανέφερε. «Το πρόγραμμα τώρα έχει ξεκινήσει και περιμένουμε τα αποτελέσματα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Άρης Αλεξόπουλος, Επικεφαλής του Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τη Δυναμική του Πληθυσμού, παρατήρησε ότι τα επιδόματα δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ επεσήμανε ότι είναι λάθος να έχουμε την αυταπάτη της ανάσχεσης.

Είναι καλύτερα, σημείωσε, να στοχεύσουμε στη συγκράτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, εστίασε στο κόστος της ανατροφής, το οποίο θα πρέπει να γίνει δημόσιο αγαθό, αλλά και στην ανάγκη επένδυσης στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή, όπως διευκρίνισε, η σχετική δαπάνη είναι μόλις στο 0,3%, ενώ θα έπρεπε να είναι στο 1% - 1,1% του ΑΕΠ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις του προβλήματος στη λειτουργία της οικονομίας. Το 2025, όπως εκτίμησε, θα υπάρχουν 2,5 εκατ. λιγότεροι άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες. Αυτό, αν δεν κάνουμε τίποτα, θα περιορίζει το ΑΕΠ κατά μισή ποσοστιαία μονάδα ετησίως, προειδοποίησε.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ζαφείρης, Καθηγητής για το Δημογραφικό, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υποστήριξε ότι ναι μεν υπάρχει η διάσταση του μεγέθους στο δημογραφικό, αλλά ακόμη πιο σημαντικές είναι οι διαστάσεις της γήρανσης και της μετανάστευσης. Εάν δεν λάβουμε κάποιο μέτρο, επεσήμανε, θα χρειαστεί να φέρουμε 150-170 χιλιάδες ανθρώπους προκειμένου ο πληθυσμός της Θράκης σε 30 χρόνια να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. Τόνισε δε, ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι το βασικό ζήτημα και όχι αν μετεγκατασταθούν 5-10 οικογένειες, ενώ συμπλήρωσε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται από την Αθήνα, αλλά στον τόπο της, με τοπικούς φορείς που ξέρουν τι γίνεται.

Τέλος, ο Αθανάσιος Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης, εξήγησε ότι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της περιοχής μέχρι στιγμής δεν έχει επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα νότια ή στα βόρεια της Αλεξανδρούπολης. «Ένας κόμβος διέλευσης δεν συνεπάγεται αυτόματα και τοπικό πλούτο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ως παράδειγμα ότι το 2021 οι μαθητές στα δύο δημοτικά σχολεία του νησιού ήταν 144, ενώ φέτος είναι 114. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η κοινωνική πολιτική, η οποία αποτελεί ένα μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει αφεθεί εδώ και χρόνια στις πλάτες των δήμων. Όμως, τι γίνεται, διερωτήθηκε, με έναν μικρό δήμο, ο οποίος δεν έχει την οικονομική στήριξη για να λειτουργήσει τις κοινωνικές δομές.

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις.

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