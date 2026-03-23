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Παράταση προσαρμογής έως το τέλος του 2026 για τα πρατήρια και νέο voucher έως €3.000
Οικονομία
19:46 - 23 Μαρ 2026

Παράταση προσαρμογής έως το τέλος του 2026 για τα πρατήρια και νέο voucher έως €3.000

Reporter.gr Newsroom
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Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η χρονική περίοδος για την πλήρη προσαρμογή των πρατηρίων καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο νέο σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών. Ταυτόχρονα, δίνεται νέα προθεσμία, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, για την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων.

Για την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης του εξοπλισμού των πρατηριούχων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση μέσω voucher, ύψους έως 3.000 ευρώ, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν του Υπουργείο Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ.

Α. Το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Οι νέες προθεσμίες για την προσαρμογή στα νέα συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων και την απογραφή των στοιχείων των ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ (με τροποποίηση των ΚΥΑ Α.1176/2024 και Α.1180/2025 αντίστοιχα) διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για την εγκατάσταση και την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων (Α.1073/2026)

  • Δημόσια πρατήρια καυσίμων:
    • Έως 30/9/2026 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
    • Έως 31/12/2026 για την υπόλοιπη επικράτεια.
  • Ιδιωτικά πρατήρια:
    • Έως 31/12/2026 για όλη τη χώρα.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

  • Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας δημόσιας χρήσης,
  • Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης,
  • Κατόχους άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων (περιπτώσεων ζζ, ηη, θθ, ιι, ια, ιβ, ιγ, παρ. 7α, αρ. 31, Ν. 3784/2009),
  • Εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών, κατασκευαστές λογισμικού και διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών καυσίμων,
  • Κάθε δημόσια Αρχή, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης καυσίμων εισροών – εκροών.

2. Για το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ (Α. 1074/2026)

  • Έως 30/9/2026

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά :

  • Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης.
  • Διαπιστευμένους Φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης
  • Εγκαταστάτες συστήματος εισροών εκροών.

Το νέο χρονοδιάγραμμα δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υιοθετήσουν πλήρως τις νέες προδιαγραφές του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών και την απογραφή των στοιχείων των ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των δεδομένων και τη διαφάνεια στον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων.

Β. Επιχορήγηση πρατηρίων μέσω voucher

Για την οικονομική στήριξη και την ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις ελέγχου, προβλέπεται η χορήγηση voucher για την αναβάθμιση του συστήματος εισροών-εκροών. Η επιχορήγηση αυτή, ύψους 3.000 ευρώ, στοχεύει στην κάλυψη μέρους του κόστους για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των λογισμικών παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων ή Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων για τα συστήματα εισροών - εκροών υγρών καυσίμων.
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