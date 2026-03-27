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Μποτιλιάρισμα: Τα κρυφά κόστη και η στρατηγική ανάπτυξης της κοινόχρηστης αστικής κινητικότητας
Οικονομία
09:33 - 27 Μαρ 2026

Μποτιλιάρισμα: Τα κρυφά κόστη και η στρατηγική ανάπτυξης της κοινόχρηστης αστικής κινητικότητας

Γιώργος Αλεξάκης
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Οι οδηγοί που διασχίζουν με το όχημα τους τον Κηφισό έχουν περάσει πάνω από 15 εκατομμύρια ώρες στην κίνηση από το 2024 μέχρι σήμερα, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ ετήσια οικονομική απώλεια λόγω καθυστερήσεων αναφέρει η Bolt, μια από τις πλατφόρμες αστικής κινητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί το Car Ownership Simulator, ένα παιχνίδια για τις χαμένες ώρες στο μποτιλιάρισμα, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής προσπάθειας της Bolt, όπως αναφέρει, να ενθαρρύνει τους κατοίκους των πόλεων να επανεξετάσουν την ιδιωτική κατοχή αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας τα συχνά «κρυφά» κόστη της χρήσης αυτοκινήτου. έτσι επιχειρεί να προωθήσει ένα βιώσιμο, ευέλικτο και καινοτόμο σύστημα κοινόχρηστης αστικής κινητικότητας, μέσω υπηρεσιών όπως το ride-hailing.

Για να κάνει αυτό το «αόρατο κόστος» του χαμένου χρόνου αλλά και καυσίμων, πιο εύκολα αντιληπτό, η Bolt, όπως αναφέρει λανσάρει το Car Ownership Simulator – https://thecarsimulator.com– ένα δωρεάν browser game που επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν την καθημερινότητα της κατοχής αυτοκινήτου στην πόλη, χωρίς το κόστος, τις εκπομπές ρύπων και το ατελείωτο ψάξιμο για θέση στάθμευσης.

Το Car Ownership Simulator αναπαριστά, όπως τονίζεται, τέσσερα ιδιαίτερα γνώριμα σενάρια για τους οδηγούς πόλης:

• Να περιμένεις κολλημένος σε μποτιλιάρισμα

• Να πλένεις το αυτοκίνητό σου ενώ οι γλάροι…χαλάνε τη δουλειά

• Να ψάχνεις για παρκάρισμα σε πολυσύχναστες γειτονιές

• Να βάζεις καύσιμα με περιορισμένο budget

Η εταρεία, επίσης, σημειώνει, δε, ότι οι ειδικοί στο κυκλοφοριακό συμφωνούν ότι η συμφόρηση στην Αθήνα αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια και ότι το επίκεντρο της καθημερινής ταλαιπωρίας των οδηγών ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ο Κηφισός.

Όπως αναφέρει, το εκτεταμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για τους οδηγούς στην Αθήνα. Έτσι, το online παιχνίδι που λανσάρει η Bolt, μια από τις πλατφόρμες αστικής κινητικότητας, δείχνει, όπως αναφέρει ανακοίνωση, με τον πιο παραστατικό τρόπο τις περίπου 110 ώρες τον χρόνο που χάνουν οι Αθηναίοι στην κίνηση, χρόνος που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 ευρώ ετήσιο οικονομικό κόστος για κάθε οδηγό.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 09:28
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