ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Στα €128 δισ., μειωμένο το πλεόνασμα - «Αγκάθι» η ενέργεια και το εμπόριο με ΗΠΑ-Κίνα
Οικονομία
10:07 - 28 Μαρ 2026

ΕΕ: Στα €128 δισ., μειωμένο το πλεόνασμα - «Αγκάθι» η ενέργεια και το εμπόριο με ΗΠΑ-Κίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2025, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε πλεόνασμα 128 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024 (136 δισ. ευρώ).

Την περίοδο 2015–2025, η ΕΕ παρουσίασε εμπορικό πλεόνασμα κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2022, όταν το ισοζύγιο έγινε αρνητικό λόγω του μεγάλου ελλείμματος στον τομέα της ενέργειας. Σε όλα τα υπόλοιπα έτη, τα πλεονάσματα σε μηχανήματα, οχήματα και χημικά προϊόντα υπερίσχυσαν των ελλειμμάτων που προκαλούσε η ενέργεια.

Ο κλάδος των χημικών και συναφών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας το πλεόνασμα από 128,3 δισ. ευρώ το 2015 σε 256,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το εμπορικό πλεόνασμα στα τρόφιμα και ποτά αυξήθηκε από 32,0 δισ. ευρώ σε 39,7 δισ. ευρώ, ενώ στα λοιπά αγαθά από 9,5 δισ. ευρώ σε 20,7 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα μετατράπηκαν από πλεόνασμα 11,3 δισ. ευρώ το 2015 σε έλλειμμα 37,6 δισ. ευρώ το 2025.

Το έλλειμμα στον τομέα της ενέργειας αυξήθηκε από 226,4 δισ. ευρώ το 2015 σε 298,9 δισ. ευρώ το 2025, με τις διακυμάνσεις των τιμών να επηρεάζουν σημαντικά το μέγεθός του. Το χαμηλότερο επίπεδο καταγράφηκε το 2020 (157,2 δισ. ευρώ) και το υψηλότερο το 2022 (649,5 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το διεθνές εμπόριο αγαθών, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν τον βασικό προορισμό των εξαγωγών της ΕΕ το 2025, με μερίδιο 21,0% και αξία 554,9 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,6% σε σχέση με το 2024. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 345,5 δισ. ευρώ (13,1%) και η Ελβετία με 219,5 δισ. ευρώ (8,3%).

Από την πλευρά των εισαγωγών, η Κίνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία, με 559,4 δισ. ευρώ (αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2024) και μερίδιο 22,3% στο σύνολο. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 355,5 δισ. ευρώ (14,1%) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 158,6 δισ. ευρώ (6,3%).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία
Ειδήσεις

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ