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Fuel Pass: Τα σημερινά ΑΦΜ – Πάνω από 460.000 αιτήσεις, πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα
Οικονομία
11:07 - 08 Απρ 2026

Fuel Pass: Τα σημερινά ΑΦΜ – Πάνω από 460.000 αιτήσεις, πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα καυσίμων Fuel Pass, με το σύστημα να λειτουργεί βάσει του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, τη δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 4, 5, 6 και 7, στο πλαίσιο της σταδιακής αποσυμφόρησης της πλατφόρμας και της ομαλής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι καταβολές των ενισχύσεων, καθώς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 48 - εργάσιμων - ωρών από την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία τη Δευτέρα αναμένεται να δουν τα χρήματα διαθέσιμα ακόμη και μέσα στη σημερινή ημέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnlkacjq8r5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ξεπέρασαν τις 460.000 οι αιτήσεις για το fuel pass, ενώ η καταβολή σε όσους υποβάλλουν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά θα γίνει μετά το Πάσχα.

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