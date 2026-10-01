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ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
Εργασιακά
10:59 - 01 Οκτ 2026

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Reporter.gr Newsroom

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Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Σεπτεμβρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες.

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Θ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

(Περιλαμβάνονται πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του ΟΠΣ ΔΥΠΑ και αφορούν σε εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων).

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Με τις πληρωμές Σεπτεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.

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