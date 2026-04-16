ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη κάτω του 2% το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής – Οι προκλήσεις

Η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα εν μέσω εμπορικών και γεωπολιτικών τριγμών, καθώς συνέχισε να μεγεθύνεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με ήπιο ρυθμό, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (16/4).

Αναλυτικότερα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι οικονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ αναπτύχθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,7% το τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο (1,9%) και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (1,9%). Παρότι οι επιδράσεις του εμπορικού προστατευτισμού μετριάστηκαν, η εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο του 2026, επανέφερε καθοδικούς κινδύνους στο ρυθμό μεγέθυνσης για το τρέχον έτος και πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως μέσα από αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Οι κεντρικές τράπεζες των κυριότερων οικονομιών καλούνται να προχωρήσουν σε στοχευμένες προσαρμογές της νομισματικής τους πολιτικής, ισορροπώντας μεταξύ συγκράτησης του πληθωρισμού και στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικό πλαίσιο ανάλυσης στο τρέχον τεύχος αναδεικνύει τη σημασία του Στενού του Ορμούζ για το διεθνές εμπόριο, τη ναυτιλία και την ελληνική οικονομία.

Η οικονομία της Ευρωζώνης κατέγραψε ετήσια μεγέθυνση της τάξεως του +1,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, από +1,4% το προηγούμενο. Βάσει των πρόσφατων εκτιμήσεων (ΕΚΤ, Μάρτιος 2026), η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται στο βασικό σενάριο να αναπτυχθεί με ρυθμό +0,9% το 2026 και +1,3% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει στο 2,6% το 2026 και να μειωθεί στο 2,0% το 2027. Η ΕΚΤ διατήρησε τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα στις αρχές του 2026, με τις αγορές να προσδοκούν αύξηση στο κόστος χρήματος τους επόμενους μήνες. Η εμπόλεμη σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως μέσω της αυξητικής πίεσης στις τιμές των ενεργειακών αγαθών αλλά και της επίδρασης στην αγροτική παραγωγή και βιομηχανία έντασης ενέργειας.

Εκ νέου επιτάχυνση της δυναμικής πορείας του ελληνικού ΑΕΠ στο +2,4% (y-o-y) το δ’ τρίμηνο του 2025, έναντι +2,1% το προηγούμενο τρίμηνο, με ενδυνάμωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+2,5% από +1,4% y-o-y), η οποία αντιστάθμισε την περαιτέρω επιβράδυνση της δημόσιας κατανάλωσης (-2,2% από -0,3% y-o-y). Οι πάγιες επενδύσεις επιτάχυναν την ανοδική τροχιά τους για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο (+14,0% από +13,2% y-o-y), με παράλληλη αύξηση των συνολικών επενδύσεων (+0,7% από -4,6% y-o-y το γ’ τρίμηνο του 2025), κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων. Το εξωτερικό ισοζύγιο κατέγραψε νέα βελτίωση, καθώς η συνέχιση της ισχυρής πορείας των συνολικών εξαγωγών (+2,7% έναντι +1,5% το προηγούμενο τρίμηνο) – αύξηση των εξαγωγών αγαθών (+7,1% έναντι +2,4%) και μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών (-1,1% από +0,4%) – υπεραντιστάθμισε την ανάκαμψη των συνολικών εισαγωγών (+1,1% έναντι μείωσης -3,9%) – αύξηση των εισαγωγών τόσο των αγαθών (+0,6% από πτώση -5,0%) όσο και των υπηρεσιών (+1,3% έναντι -1,9%). Ειδικό πλαίσιο ανάλυσης στο τρέχον τεύχος αναδεικνύει την αυξητική τάση του εισαγωγικού μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών σε σύγκριση με την Ευρώπη.

«Μαζέυεται» η πρόβλεψη για την ανάπτυξη

Για το 2026, το ΙΟΒΕ εκτιμά ανάπτυξη στο +1,8%, αναθεωρημένη προς τα κάτω σύμφωνα με το βασικό σενάριο πρόβλεψης. Η συνολική κατανάλωση θα παραμείνει οδηγός της ανάπτυξης, αν και σε ηπιότερο βαθμό (δυσμενές διεθνές περιβάλλον), με την εγχώρια ζήτηση να υποστηρίζεται από παράγοντες όπως η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος (βλ. βελτίωση της αγοράς εργασίας, αύξηση του κατώτατου μισθού, και φοροελαφρύνσεις), ενώ ο βραδύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης της ανεργίας, το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης, καθώς και η ενδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων, θα λειτουργήσουν συσταλτικά. Αμφότερες η ιδιωτική και η δημόσια κατανάλωση αναμένονται να επιταχυνθούν με ηπιότερους ρυθμούς, +1,7% και +0,9% αντίστοιχα. Οι πάγιες επενδύσεις θα επιταχυνθούν (βλ. υλοποίηση της τελικής φάσης του ΤΑΑ, το υψηλό επίπεδο του ΠΔΕ, την αυξημένη πίστη προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τις αυξημένες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων). Ωστόσο, μία ενδεχόμενη αυστηροποίηση των χρηματοδοτικών συνθηκών και μία πιθανή χαμηλότερη του αναμενομένου απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ θα περιορίσουν την θετική αυτή τάση. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα συνεχίσουν να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις με ρυθμό αύξησης +14,0%. Το εξωτερικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί λόγω της ανόδου των εισαγωγών (ισχυρή εγχώρια ζήτηση), με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής εξαγωγών και εισαγωγών να διαμορφώνεται στο +2,6% και +3,9% αντίστοιχα.

Στο εναλλακτικό σενάριο, το ΙΟΒΕ εκτιμά σημαντική επιβράδυνση της μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας στο +1,4% για το 2026. Η εν λόγω πιθανή εξέλιξη θα προέλθει πρωτίστως από την ηπιότερη επιτάχυνση της συνολικής κατανάλωσης (κάμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης στο +1,4%), ωστόσο χωρίς επίδραση στη δημόσια κατανάλωση (διατήρηση της πρόβλεψης για μεγέθυνση +0,9%), και τις πάγιες επενδύσεις (+10,2%). Μία ενδεχόμενη επιδείνωση του διεθνούς γεωπολιτικού κλίματος θα επιβαρύνει το ήδη αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο μίας μικρής ανοικτής οικονομίας όπως η Ελλάδα, υπονομεύοντας τον ρυθμό αύξησης τόσο των εξαγωγών (+1,5%) όσο και των εισαγωγών της (+3,4%) της.

Πέρα από τα δύο αναλυτικά σενάρια, σε ένα θετικό σενάριο, το ΙΟΒΕ εκτιμά μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας το 2026, με ρυθμό ελαφρά υψηλότερο από 2%, εφόσον οι τιμές ενέργειας ακολουθήσουν μεν το βασικό σενάριο, αλλά σε συνδυασμό με στροφή επιπλέον τουριστών προς την Ελλάδα.

Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού οφείλεται σε ετεροχρονισμούς εισπράξεων και πληρωμών

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση κινήθηκε καλύτερα από τον στόχο το 2025, αλλά η υπεραπόδοση οφείλεται κυρίως σε ετεροχρονισμούς εισπράξεων και πληρωμών. Καταγράφηκε ετήσια αύξηση στα δημόσια έσοδα (+4,0%) αλλά και στις δαπάνες (+4,4%). Σε ταμειακή βάση, το 2025 ο Κρατικός Προϋπολογισμός κατέγραψε οριακό πλεόνασμα €100 εκατ. και πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,3% του ΑΕΠ. Στο πρώτο δίμηνο του 2026 καταγράφηκε υπεραπόδοση στα δημόσια οικονομικά, σε ταμειακούς όρους, με πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους €898 εκατ. (0,3% του ΑΕΠ) και πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €2.990 εκατ. (1,1% του ΑΕΠ), η οποία όμως οφείλεται κυρίως σε ετεροχρονισμούς. Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε το υπουργείο οικονομικών στη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης της κοινωνίας προσωρινού χαρακτήρα για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Η οικονομική δέσμη των μέτρων ανέρχεται σε περίπου €300 εκατομμύρια.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ανεργίας παρουσίασε μείωση στο 8,3% από 9,5% ένα έτος νωρίτερα. Τομείς υπηρεσιών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στην απασχόληση, όπως εμπόριο, επαγγελματικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία. Στα θετικά, το ποσοστό απασχόλησης του ηλικιακά ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε σε ετήσια βάση, μειώνοντας την απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αντίστοιχα, η συμμετοχή στην εργασία παρουσίασε άνοδο, ενώ ο δείκτης μισθολογικού κόστους συνέχισε την αυξητική του τάση ετησίως αλλά και συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Καθώς η οικονομία θα καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας, περαιτέρω μειώσεις αναμένονται βραδύτερες. Η απασχόληση αναμένεται να ενισχυθεί το 2026, λόγω της ανοδικής τάσης σε κατανάλωση, επενδύσεις και σε επιμέρους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, αναμένεται να διαμορφωθεί το 2026 στην περιοχή του 8,5% (βασικό σενάριο) και 8,8% (εναλλακτικό σενάριο). Ειδικό πλαίσιο ανάλυσης στο τρέχον τεύχος αποτυπώνει την απόκλιση στο μερίδιο απασχόλησης σε τομείς έντασης γνώσης και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ.

Ο ρυθμός μεταβολής του ΓΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 3% το α’ τρίμηνο του 2026 (3,1% για τον ΕνΔΤΚ), από άνοδο 2,6% (3,0% για τον ΕνΔΤΚ) ένα έτος πριν. Η ενίσχυση ήταν ισχυρότερη τον Μάρτιο, με τον ΔΤΚ να αυξάνεται κατά 3,9%, έναντι 2,7% τον Φεβρουάριο. Η ενίσχυση των τιμών οφείλεται τόσο στη θετική επίδραση της εγχώριας ζήτησης, με αυξήσεις σε κλάδους αγαθών, όπως η διατροφή και η ένδυση, και υπηρεσιών, όπως η διαμονή και η εστίαση, όσο και στην αύξηση των τιμών των ενεργειακών αγαθών τον Μάρτιο. Σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού, το ΙΟΒΕ στο βασικό σενάριο εκτιμά ότι οι τιμές θα κινηθούν σε εντονότερα ανοδική τροχιά, με ρυθμό πληθωρισμού στην περιοχή του 3,5% το 2026, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της τιμής των ενεργειακών αγαθών εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη των τιμών το τρέχον έτος είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως σε συνάρτηση με την εξέλιξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση που η ανακοινωθείσα εκεχειρία αποβεί βραχύβια, και οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν με περαιτέρω αποκλεισμό του Στενού και επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ο ΕνΔΤΚ στο εναλλακτικό/δυσμενές αυτό σενάριο αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό στην περιοχή του 4,5%.

Βελτιωμένη η εικόνα στις τράπεζες

Στο τραπεζικό σύστημα, για το σύνολο του 2025 καταγράφηκαν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα και κερδοφορία, καθώς και ιστορικά χαμηλό ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Στις αρχές του 2026 συνεχίστηκε υψηλή πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, μικρή πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, ενώ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα διατηρήθηκε το κόστος δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού. Οι ιδιωτικές καταθέσεις καταγράφουν ήπια αυξητική πορεία, ενώ το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Μεταξύ των προκλήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παραμένει αδύναμη, η αναμενόμενη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης θα δράσει περιοριστικά για τους δανειζόμενους, η έκθεση των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα καταγράφεται υψηλότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό των κόκκινων δανείων εκτός τραπεζικών ισολογισμών παραμένει υψηλό, όπως και το μερίδιο αναβαλλόμενης φορολογίας στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Πέρα από τα δύο σενάρια του πίνακα, σε ένα θετικό σενάριο, το ΙΟΒΕ εκτιμά μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας το 2026, με ρυθμό ελαφρά υψηλότερο από 2%, εφόσον οι τιμές ενέργειας ακολουθήσουν μεν το βασικό σενάριο, αλλά σε συνδυασμό με στροφή επιπλέον τουριστών προς την Ελλάδα.

Οι προκλήσεις

Κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην παρουσίαση της Έκθεσης, επεσήμανε πόσο ευμετάβλητη είναι η διεθνής συγκυρία εν απουσία παγκόσμιων σταθερών, ενώ οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ήδη σημαντικές. Σε σχέση με τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας, ανέφερε ότι διαφαίνεται μια απαιτητική χρονιά, στην οποία η επίδοση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της επιβάρυνσης στα εισοδήματα των Ευρωπαίων, καθώς και από το πόσο οι κίνδυνοι θα επηρεάσουν την απόφαση των Αμερικανών πολιτών να επισκεφθούν την Ευρώπη.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας, επεσήμανε τις προκλήσεις του οικονομικού σχεδιασμού σε εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε τα παρακάτω: