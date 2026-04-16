Δευτερολογία Ανδρουλάκη: Ο πρωθυπουργός μιλάει σαν θαμώνας καφενείου – Κι ο Όρμπαν θα ντρεπόταν  

«Πριν από λίγο σε αυτό εδώ το βήμα μιλούσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ως θαμώνας καφενείου», είπε χαρακτηριστικά στην αρχή της δευτερολογίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας την Πέμπτη (16/4) στη Βουλή στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

«Έχετε επιλέξει στρατηγικά να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη», είπε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, τον οποίο επίσης κατηγόρησε πως «αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση» προηγούμενων δεκαετιών και τον αποκάλεσε «Ορμπανίσκο των Βαλκανίων που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ» [σ.σ.: για ενημέρωση του κ. Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές].

«Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν να μην εφαρμόζει απόφαση που αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα δήλωσε πως το μόνο «απατηλό όνειρο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές».

«Μιλά η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι, που αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά, θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες» τόνισε ακόμη.

Απαντώντας, δε, στον πρωθυπουργό, ο οποίος διάβασε κατά τη δική του δευτερολογία λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με τα ρουσφέτια του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης διάβασε με τη σειρά του απόσπασμα από τα λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο οποίο παραδεχόταν πως ο ίδιος έχει κάνει πολλά ρουσφέτια και – κυρίως – πολλούς διορισμούς, ειδικά το 1951.

«Μας κάνατε και μαθήματα. Λέτε: δεν θα αφήσω εσάς, τους εθνικά επικίνδυνους να υπονομεύσετε την ΕΥΠ. Ποιος το λέει; Αυτός που την έκανε διάτρητη; Εσείς την κάνατε παραμάγαζο του Λαβράνου και του Ντίλιαν, κ. Μητσοτάκη», είπε στη συνέχεια απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ενώ συνέχισε απαριθμώντας ονόματα υπουργών που είχαν πέσει θύματα των υποκλοπών.

Στον κ. Λαζαρίδη – το «προσωπικό ρουσφέτι» του πρωθυπουργού, όπως τον χαρακτηρίζει – επανήλθε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης, ζητώντας την αποπομπή του. «Αν είναι για την ομορφιά του, να τον κρατήσετε λοιπόν», κατέληξε.

Τέλος, σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Εμείς έχουμε πει δημοσίως τις προτάσεις μας. Και για το άρθρο 86 και ότι πρέπει να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας για να μην γίνονται παιχνίδια». Σημείωσε, ωστόσο, πως το βασικό είναι μία αξιόπιστη κυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, για να επαναλάβει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να ζητήσει εκ νέου εκλογές, για πολιτική αλλαγή.

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