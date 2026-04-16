Σφοδρά πυρά Μητσοτάκη προς Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου - Στις 15/5 η συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο της προ ημερησίας συζήτησης για το κράτος δικαίου, η οποία διεξάγεται κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε αρχικά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, επιλέγοντας να επικεντρωθεί σε διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παράλληλα υποστήριξε ότι η πολιτική της δραστηριότητα περιορίζεται σε ζητήματα που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών, ενώ πρόσθεσε ότι «η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται».

Απαντώντας στις αναφορές της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί «γαλάζιου σκανδάλου», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Επικαλέστηκε στοιχεία για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του ’80, άνω των 3 δισ. ευρώ, θέτοντας ερωτήματα για τις κυβερνήσεις εκείνης της περιόδου.

Σε υψηλούς τόνους, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αποφεύγει να αναγνωρίσει διαχρονικές ευθύνες, ενώ απάντησε και σε αιχμές περί προσωπικών σχέσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας και είναι στη φυλακή» προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση για τη χώρα, έκανε λόγο για «δυστοπική περιγραφή μεταξύ Ουγγαρίας και Βενεζουέλας» και έθεσε το ερώτημα ποια θεσμική πηγή αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους πολίτες, αναφερόμενος σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και διεθνείς δείκτες.

Στις 15 Μαΐου ξεκινά η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο πεδίο των θεσμικών εξελίξεων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου και θα αφορά περίπου 25 άρθρα, με βάση πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από το 2018 που έχει επικαιροποιηθεί.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ έχει ανοίξει συζήτηση και για τις πιθανές επιπτώσεις στο στεγαστικό ζήτημα, με κυβερνητικές πηγές να απορρίπτουν τέτοιες συνδέσεις και αναλυτές να επισημαίνουν πιθανές πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η κυβέρνηση επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις στη διαδικασία, ενώ η αντιπολίτευση ζητά σαφείς εγγυήσεις ως προς τον χαρακτήρα των προτεινόμενων αλλαγών.