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ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 13 εβδομάδων την Τετάρτη 29 Απριλίου
Οικονομία
13:11 - 24 Απρ 2026

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 13 εβδομάδων την Τετάρτη 29 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 31 Ιουλίου 2026».

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ:

«Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια».

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