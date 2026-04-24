ΔΟΕ: «Σφιχτή» θα παραμείνει η αγορά LNG έως το 2027 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή όσον αφορά την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα συνεχιστούν για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ η παγκόσμια αγορά αναμένεται να παραμείνει «σφιχτή» πέρα από το 2026, ακόμα και μέχρι το 2027.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (24/4), οι ζημιές σε βασικές υποδομές υγροποίησης, κυρίως στο Κατάρ, εκτιμάται ότι θα καθυστερήσουν τις επιδράσεις από την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας LNG για τουλάχιστον δύο έτη. Αν και νέα επενδυτικά σχέδια αναμένεται σταδιακά να εξισορροπήσουν την κατάσταση, ο ΔΟΕ προβλέπει ότι οι συνθήκες στην αγορά θα παραμείνουν περιοριστικές τα έτη 2026 και 2027.

Ο οργανισμός εκτιμά επίσης ότι ο συνδυασμός βραχυπρόθεσμων απωλειών στην προσφορά και της επιβράδυνσης στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μπορεί να οδηγήσει σε συνολική απώλεια περίπου 120 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG την περίοδο 2026–2030.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΔΟΕ απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της ασφάλειας του παγκόσμιου εφοδιασμού σε LNG, μέσω επενδύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Παράλληλα, καλεί τις χώρες που εισάγουν LNG να διαφοροποιήσουν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαιά τους, προκειμένου να μειώσουν την έκθεσή τους στη μεταβλητότητα των τιμών.

Επιπλέον, ο ΔΟΕ αναφέρει ότι η παγκόσμια παραγωγή μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω σημαντικής μείωσης των εξαγωγών από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις απώλειες να αντισταθμίζονται μόνο μερικώς από αυξημένη παραγωγή σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Επισημαίνεται ότι η διαταραχή αυτή έχει αρχίσει να επεκτείνεται σε ολόκληρες τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, με τις παραδόσεις LNG να υποχωρούν, ενώ τον Απρίλιο καταγράφηκε ακόμη πιο έντονη πτώση.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η αγορά είχε παρουσιάσει σημάδια σταθεροποίησης, χάρη στην ανάπτυξη νέων μονάδων υγροποίησης, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, γεγονός που είχε συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών.

Ωστόσο, η σύγκρουση, η οποία ουσιαστικά περιόρισε περίπου το 20% των ποσοτήτων LNG που διέρχονταν προηγουμένως από τα Στενά του Ορμούζ, οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης. Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, ορισμένες χώρες με υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης.