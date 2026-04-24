ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 9,8% στο διαθέσιμο εισόδημα το δ’ τρίμηνο 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 4 ο τρίμηνο του 2025.

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών ESA 2010 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ESA 2010), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/734 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1999 (1ο τρίμηνο) έως 2025 (4 ο τρίμηνο). Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Τα στοιχεία των συναλλαγών μέχρι το έτος 2024 είναι σε πλήρη συνέπεια με τα δημοσιευμένα στοιχεία των ετήσιων μη-χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. Για όλα τα τρίμηνα, τα στοιχεία είναι σε πλήρη συνέπεια με αυτά των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών. Για τα τρίμηνα του 2025, τα στοιχεία είναι σε συνέπεια με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν στις 22/04/2026. Τυχόν αποκλίσεις με τα δημοσιευμένα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης, για τα πρόσφατα τρίμηνα, παρουσιάζονται σε συναλλαγές που συνεισφέρουν στο ΑΕΠ και οφείλονται στον διαφορετικό χρόνο δημοσίευσής τους (vintage differences).

Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,74 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,63 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 4 ο τρίμηνο του 2024.

Επιπρόσθετα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,47 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 3,93 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 από την αλλοδαπή (S.2). Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 5,16 δισ. ευρώ.

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη και οι ετήσιες μεταβολές των συναλλαγών του λογαριασμού δευτερογενούς διανομής εισοδήματος του τομέα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για το 4 ο τρίμηνο των ετών 2025 και 2024, τα οποία επηρεάζουν το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα. Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) αυξήθηκε κατά 9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ.

Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,7 δισ. ευρώ σε 43,9 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,2% κατά το 4 ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -7,6% το 4 ο τρίμηνο του 2024.

Κατά το 4 ο τρίμηνο του 2025, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), ανήλθαν στο ποσό των 5,12 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 24,8% σε σύγκριση με 25,4% το 4 ο τρίμηνο του 2024.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης (S.13) κατά το 4 ο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,54 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 4 ο τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 1,05 δισ. ευρώ.