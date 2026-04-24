Τουρισμός: Η Δύση «κλέβει» τη ζήτηση από την Ελλάδα ελέω γεωπολιτικών εντάσεων

Στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι εξακολουθεί να συγκαταλέγεται η Ελλάδα, ενισχύοντας τη θέση της στον τουριστικό χάρτη. Ωστόσο, η ανάπτυξή της κινείται με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, οι οποίες καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις και απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της αυξημένης ζήτησης.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση παίζει η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Η αίσθηση ανασφάλειας ωθεί σημαντικό μέρος των Ευρωπαίων ταξιδιωτών που επιλέγουν διακοπές «ήλιος και θάλασσα» προς πιο δυτικούς προορισμούς, τους οποίους αντιλαμβάνονται ως ασφαλέστερους.

Δεν είναι τυχαίο ότι τη Μεγάλη Τετάρτη στην παρουσίαση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών η CEO της Credia Bank Ελένη Βρεττού με αιχμή την παρουσία της τράπεζας στη Μάλτα μέσω της εξαγοράς της HSBC Malta είχε κάνει λόγο για ισχυρές προβλέψεις για τον τουρισμό του ετέρου 'Νησιού των Ιπποτών" πέρα από τη Ρόδο καθώς εκτιμάται ότι είναι πιο απομακρυσμένος προορισμός σε σχέση με τα "καυτά” μέτωπα της Μέσης ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της European Travel Commission για το 2026, χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία αλλά και η Πορτογαλία, ευνοούνται ενώ ακόμη και νησιωτικοί προορισμοί όπως η Μάλτα εμφανίζονται ενισχυμένοι λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από τις εστίες έντασης.

Τα στοιχεία της European Travel Commission για επιβεβαιώνουν μια νέα εικόνα, που βέβαια ακόμη παραπέμπει σε μια διαδικασία προοπτικών. Καθοριστικό ρόλο, πάντως, θα παίξει η χρονική διάρκεια της κρίσης αλλά και οι επιπτώσεις στην “τσέπη” των Ευρωπαίων, μέσω πληθωρισμού καθώς η διαθεσιμότητα εισοδήματος, με βάση στελέχη της αγοράς, θα κρίνει τελικά την έκβαση της σεζόν.

Με βάση πάντως την European Travel Commission το 2025, η Ισπανία κατείχε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις για ενδοευρωπαϊκά ταξίδια με 6,5%, ακολουθούμενη από την Ιταλία (6,0%), τη Γαλλία (5,9%) και την Ελλάδα (4,9%). Ένα χρόνο αργότερα, το 2026, τα μερίδια αυξάνονται σημαντικά: η Ισπανία εκτοξεύεται στο 14%, η Ιταλία στο 11% και η Γαλλία στο 8%. Η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της φτάνοντας το 6%, ωστόσο η άνοδός της υπολείπεται αισθητά των ανταγωνιστών της. Την ίδια στιγμή, η Πορτογαλία σημειώνει ισχυρή άνοδο και συγκλίνει ουσιαστικά με την Ελλάδα.

Συνολικά, η Ελλάδα επωφελείται από τη γενική αύξηση της ζήτησης για τη Μεσόγειο, χωρίς όμως να αποτελεί τον κύριο αποδέκτη της. Η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται άμεσα με τη σημασία που αποκτά η ασφάλεια ως κριτήριο επιλογής προορισμού, η οποία αυξάνεται αισθητά, ενώ οι ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή σχεδόν διπλασιάζονται. Η γεωγραφική εγγύτητα της χώρας μας στην περιοχή λειτουργεί ανασταλτικά για ένα μέρος των ταξιδιωτών.

Προσβασιμότητα

Παράλληλα, η Δυτική Μεσόγειος υπερέχει και σε όρους προσβασιμότητας, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι πλέον προτιμούν μικρότερης διάρκειας και χαμηλότερου κόστους ταξίδια. Κι αυτό την ώρα που μια μεγάλη παράμετρος για την εξέλιξη του τουρισμού φέτος έχει να κάνει με το πόσο πυκνές και πόσο οικονομικές ή όχι είναι οι αεροπορικές μεταφορές.

Πάντως, ήδη, οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται και σε επιμέρους αγορές: Αυστριακοί και Πολωνοί τουρίστες στρέφονται πιο έντονα προς Ιταλία και Ισπανία, με την Ελλάδα να διατηρεί μεν τη θέση της αλλά χωρίς να ενισχύεται στον ίδιο βαθμό.

Την ίδια στιγμή, η συνολική ζήτηση για ταξίδια στη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη ενισχύεται σημαντικά. Το ενδιαφέρον για την περιοχή αυξάνεται θεαματικά, ενώ η πρόθεση ταξιδιού των Ευρωπαίων για την περίοδο Απριλίου–Σεπτεμβρίου φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στους νεότερους ταξιδιώτες, αν και συνοδεύεται από αλλαγές στη συμπεριφορά: λιγότερα ταξίδια, μικρότερη διάρκεια διαμονής και πιο συγκρατημένοι προϋπολογισμοί.

Τα ταξίδια 4 έως 6 διανυκτερεύσεων καθίστανται πλέον κυρίαρχα, ενώ αυξάνεται το ποσοστό όσων κινούνται σε budget έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα, παρατηρείται στροφή από τα πολυκρατικά ταξίδια προς την πιο εις βάθος εξερεύνηση ενός μόνο προορισμού, με περισσότερες στάσεις εντός της ίδιας χώρας.

Το 2026 διαμορφώνει, έτσι, ένα τουριστικό τοπίο υψηλής ζήτησης αλλά και αυξημένης επιλεκτικότητας. Η Ελλάδα παραμένει ισχυρός παίκτης και ελκυστικός προορισμός, ωστόσο καλείται να ανταγωνιστεί σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον, όπου η ασφάλεια, το κόστος και η συνολική αξία της εμπειρίας καθορίζουν ολοένα και περισσότερο τις επιλογές των ταξιδιωτών.