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Πρόστιμα 54.000 ευρώ σε εννέα πρατήρια για υπερβάσεις τιμών και παρατυπίες
Οικονομία
18:22 - 24 Απρ 2026

Πρόστιμα 54.000 ευρώ σε εννέα πρατήρια για υπερβάσεις τιμών και παρατυπίες

Reporter.gr Newsroom
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Πρόστιμα συνολικού ύψους 54.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε εννέα πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά από ελέγχους που έφεραν στο φως παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπερβάσεις των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποίησε συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel σε 3 πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία, 6 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων.

Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα 9 πρατήρια, συνολικού ύψους 54.000 €.

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας ή παραβίασης των κανόνων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομία συνολικά.

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