Κώτσηρας: Μόνιμες ενισχύσεις και νέα μέτρα στήριξης για πολίτες και οικογένειες

Στα πρόσφατα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας την Κυριακή 26 Μαρτίου στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι βασική στρατηγική της κυβέρνησης παραμένει η αξιοποίηση της θετικής πορείας της οικονομίας και η επιστροφή του δημοσιονομικού οφέλους στην κοινωνία. Όπως σημείωσε, η σταδιακή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών επιτρέπουν παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση και στη μείωση της άμεσης φορολογίας, καθώς και σε πρόσφατα έκτακτα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, έκανε λόγο για νέα δέσμη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την ενίσχυση μόνιμων μέτρων για ενοικιαστές και χαμηλοσυνταξιούχους, τα οποία είχαν θεσπιστεί το προηγούμενο διάστημα και διευρύνονται περαιτέρω.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικογενειακή πολιτική, με τον κ. Κώτσηρα να αναφέρει ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών. Ενδεικτικά, σημείωσε την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί που θα καταβληθεί τον Ιούνιο, ενώ υπενθύμισε ότι για πρώτη φορά οι φορολογικοί συντελεστές διαφοροποιούνται με βάση τον αριθμό τέκνων. Όπως ανέφερε, για οικογένειες με τέσσερα παιδιά το αφορολόγητο όριο επεκτείνεται έως τις 20.000 ευρώ.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, τόνισε ότι οι πολίτες έχουν πλέον περισσότερα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών. Επισήμανε τη μείωση του ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στα 5.000 ευρώ, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεων και άρσης κατασχέσεων λογαριασμών υπό προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων και οφειλετών, χωρίς να υπονομεύεται η φορολογική συνέπεια.

Για τις φορολογικές δηλώσεις, υπενθύμισε ότι έχει δοθεί παράταση 15 ημερών για την έκπτωση 4%, σημειώνοντας ότι όσοι υποβάλουν δήλωση έως τις 15 Μαΐου και εξοφλήσουν έως το τέλος Ιουλίου θα επωφεληθούν της έκπτωσης. Η ρύθμιση, όπως είπε, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, καταγράφει τις ανάγκες των πολιτών και επιδιώκει την παροχή στοχευμένων λύσεων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μη μεταφορά των οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές.

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