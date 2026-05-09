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Fitch: Αμετάβλητη με σταθερές προοπτικές η αξιολόγηση της Ελλάδας σε «ΒΒΒ»
Οικονομία
00:14 - 09 Μάι 2026

Fitch: Αμετάβλητη με σταθερές προοπτικές η αξιολόγηση της Ελλάδας σε «ΒΒΒ»

Reporter.gr Newsroom
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Ένα επίπεδο πάνω από την επενδυτική βαθμίδα διατήρησε την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης Fitch, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις σταθερές προοπτικές (outlook) της χώρας. 

Στην ανάλυσή του ο αμερικανικός οίκος τονίζει πως η αξιολόγηση για την Ελλάδα βασίζεται στα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος που υπερβαίνουν τον μέσο όρο των κρατών με αξιολόγηση "BBB" και στους δείκτες διακυβέρνησης που βρίσκονται ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο. Υπογραμμίζεται επίσης η σημασία που έχει το αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Τα συν και τα πλην

Στα θετικά για την Ελλάδα, η Fitch αναφέρει το γεγονός ότι έχει επιταχυνθεί η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή, γεγονός που ενισχύει τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της πολιτικής που ασκείται στη χώρα.

Σημειώνεται, ωστόσο, πως αυτά τα πλεονεκτήματα αντισταθμίζονται από τις συνέπειες της κρίσης του δημόσιου χρέους, ιδίως το πολύ υψηλό αλλά σταθερά μειούμενο βάρος του δημόσιου χρέους, τη σημαντική απώλεια οικονομικής παραγωγής, τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα.

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