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Συναλλαγές στελεχών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορές και πωλήσεις μετοχών μέσω OTC
Ανακοινώσεις
23:10 - 08 Μάι 2026

Συναλλαγές στελεχών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορές και πωλήσεις μετοχών μέσω OTC

Reporter.gr Newsroom
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Συναλλαγές μετοχών στελεχών της ανακοίνωσε η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Συγκεκριμένα, στις 07/05/2026, ο εκτελεστικός σύμβουλος του Δ.Σ. Μιχαήλ Γουρζής προχώρησε σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή των 40,00 ευρώ ανά μετοχή, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC).

Την ίδια ημέρα, η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Πηνελόπη Λαζαρίδου προέβη σε πώληση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, επίσης στην τιμή των 40,00 ευρώ ανά μετοχή, μέσω OTC συναλλαγής.

Παράλληλα, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Γεώργιος Περδικάρης προχώρησε σε πώληση 10.000 μετοχών, με μέση τιμή 42,63 ευρώ ανά μετοχή.

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